Việt Nam hoan nghênh Campuchia - Thái Lan ngừng bắn

Việt Nam hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký tuyên bố chung, thống nhất ngừng bắn và các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới hai nước.

Đại diện Ủy ban Biên giới Chung Campuchia - Thái Lan (GBC) sáng nay ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn. Hai bên nhất trí hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh cho người dân sống dọc khu vực biên giới. Lực lượng hai nước cam kết không nổ súng vô cớ, không tiến quân, không triển khai hay điều động lực lượng tiến sát vị trí của bên còn lại.

"Việt Nam hoan nghênh Campuchia và Thái Lan ký tuyên bố chung, thống nhất việc ngừng bắn và các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại biên giới hai nước", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết khi được đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước động thái trên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Bà Hằng khẳng định Việt Nam tin tưởng Campuchia và Thái Lan sẽ thực hiện hiệu quả thỏa thuận, tiếp tục đàm phán giải quyết hòa bình tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực.

Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng trao đổi với cả Campuchia và Thái Lan, tham gia nỗ lực của ASEAN nhằm giải quyết bất đồng giữa hai nước, trong đó có tăng cường hiệu quả của nhóm quan sát viên ASEAN (AOT).

Lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan có hiệu lực từ 12h hôm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphon Narkphanit cho biết tình hình biên giới sẽ được giám sát trong vòng 72 giờ sau khi hai bên ký thỏa thuận. Ông tuyên bố trong thời gian này, nếu phía Campuchia "thể hiện thiện chí và không xảy ra sự cố nào", các bên sẽ tiếp tục làm việc để làm rõ các chi tiết của thỏa thuận.

Ông Nattaphon nói giao tranh tại một số khu vực đã chấm dứt, đồng thời tuyên bố quân đội Thái Lan có khả năng giữ 99% khu vực đang kiểm soát. Ưu tiên hiện tại của Bangkok là bảo đảm an ninh tại những khu vực then chốt có tác động trực tiếp tới người dân và chủ quyền nước này.

Thỏa thuận giúp chấm dứt giao tranh bùng phát giữa hai nước trong ba tuần qua. Xung đột đã khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 30 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Nguyễn Tiến