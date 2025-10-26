Việt Nam hoan nghênh Campuchia - Thái Lan ký văn kiện hòa bình

Việt Nam hoan nghênh khi Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN, gọi đây là "bước tiến quan trọng".

"Đây là bước tiến quan trọng, tích cực, thể hiện cam kết của hai nước đối với hòa bình, hợp tác và phát triển, phù hợp với Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC)", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói hôm nay, khi được đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Campuchia và Thái Lan ký văn kiện hòa bình bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của các nước, trong đó có Malaysia, Chủ tịch ASEAN 2025 và Thủ tướng Anwar Ibrahim, Mỹ và Tổng thống Donald Trump, cùng các bên liên quan trong quá trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề.

Là nước láng giềng của Campuchia và Thái Lan và là thành viên ASEAN, Việt Nam quan tâm và hoan nghênh hai nước đã ký văn kiện hòa bình.

"Chúng tôi tin rằng văn kiện hòa bình sẽ tạo cơ sở để củng cố lòng tin và hướng tới giải pháp hòa bình lâu dài. Việt Nam tiếp tục tích cực tham gia các nỗ lực chung của ASEAN hỗ trợ Campuchia và Thái Lan triển khai đầy đủ, hiệu quả văn kiện", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho hay.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: BNG

Thỏa thuận ngừng bắn được ký hôm nay bởi Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN ở Kuala Lumpur.

Được đặt tên là "Hiệp định Kuala Lumpur", thỏa thuận cam kết rằng hai nước sẽ ngừng ngay lập tức hành động thù địch, rút vũ khí hạng nặng khỏi các khu vực xung đột và khởi động hoạt động rà phá bom mìn chung. Thỏa thuận được xây dựng dựa trên lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan cách đây 3 tháng.

Thỏa thuận cũng sẽ chứng kiến Thái Lan phóng thích 18 tù binh Campuchia vì lý do nhân đạo, theo thông cáo báo chí từ Bộ Ngoại giao Campuchia.

Xung đột biên giới nổ ra giữa Campuchia và Thái Lan hôm 24/7 với các cuộc tập kích bằng vũ khí hạng nặng khiến hàng chục người chết. Tổng thống Trump khi đó cảnh báo sẽ từ bỏ các thỏa thuận thương mại với cả hai bên nếu giao tranh không chấm dứt, góp phần giúp hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7.

Phạm Giang