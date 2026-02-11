Việt Nam hỗ trợ Mozambique 100.000 USD khắc phục thiên tai

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư thăm hỏi và thông báo hỗ trợ 100.000 USD để góp phần giúp Mozambique khắc phục hậu quả của trận lũ lụt kéo dài.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi thư thăm hỏi tới Chủ tịch Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique, Tổng thống Daniel Francisco Chapo sau khi quốc gia châu Phi này hứng chịu thiệt hại nặng nề về người và của do lũ lụt kéo dài, theo thông báo hôm nay của Bộ Ngoại giao.

Trong thư, Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn sát cánh cùng Mozambique trong thời điểm khó khăn và thông báo khoản hỗ trợ 100.000 USD để góp phần giúp nước này khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đã gửi thư thăm hỏi tới Tổng thống Chapo, chia sẻ những khó khăn, thách thức và chúc nhân dân Mozambique tại những vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Xe chở những người sơ tán khỏi khu vực bị cô lập vì lũ lụt tại tỉnh Maputo, miền nam Mozambique ngày 16/1. Ảnh: AFP

Mozambique là quốc gia nằm ở khu vực đông nam châu Phi, có diện tích khoảng 800.000 km2 và dân số hơn 34,6 triệu người. Việt Nam và Mozambique thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 25/6/1975, đúng ngày Mozambique tuyên bố độc lập.

Kể từ đầu năm, lũ lụt nghiêm trọng đã nhấn chìm nhiều cộng đồng dân cư ở miền trung và nam Mozambique. Liên Hợp Quốc cho hay hơn 650.000 người Mozambique đã bị ảnh hưởng bởi các trận mưa lớn kể từ tháng 12/2025. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết khoảng 100.000 người đang phải trú ẩn trong 99 trung tâm tạm trú.

Thiên tai gây thêm áp lực cho quốc gia đang gặp nhiều khó khăn vì tình trạng xung đột ở phía bắc, nơi đã có hơn 300.000 người phải di tản trong nửa cuối năm 2025, theo Cao ủy LHQ về Người tị nạn (UNHCR).

Thanh Tâm