Việt Nam - Hàn Quốc sẽ đưa hợp tác KHCN thành điểm sáng mới

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung hội đàm, nhất trí đưa hợp tác khoa học công nghệ thành trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ song phương.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Seoul trưa 11/8, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đã có cuộc hội đàm rất thành công với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc. Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu quan hệ đặc biệt tốt đẹp với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, đặc biệt là kể từ khi nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện hồi tháng 12/2022, theo TTXVN.

Tổng Bí thư đánh giá tin cậy chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố, hợp tác trên tất cả lĩnh vực phát triển thực chất và hiệu quả, giao lưu nhân dân ngày càng sôi động, nhộn nhịp.

Tổng thống Lee Jae-myung cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đã góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai bên đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng tại hội đàm. Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội để kịp thời định hướng chiến lược và tạo cơ sở chính trị thuận lợi, mở rộng hợp tác toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng và an ninh; phối hợp giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao và ma túy.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 11/8. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư gắn với hợp tác thực chất về công nghệ, trong đó ưu tiên các lĩnh vực như phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị.

Hai lãnh đạo đồng ý tiếp tục tạo thuận lợi thương mại, mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030; tập trung hợp tác vào các lĩnh vực như phát triển hạ tầng chiến lược giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh hai bên nhất trí đưa hợp tác khoa học công nghệ thành trụ cột, điểm sáng mới trong quan hệ song phương. Hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy các cơ quan mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong việc phát triển các ngành công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược.

Hai lãnh đạo cũng đồng ý mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới mang tính đột phá như sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, năng lượng tái tạo phục vụ nhu cầu phát triển của cả hai bên.

Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự đồng hành lâu dài giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân và các địa phương hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, bền vững và lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai lãnh đạo trước đó cũng đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác song phương, trong đó có Bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc về hợp tác khoa học công nghệ, cùng các bản ghi nhớ khác trong lĩnh vực hợp tác quyền tác giả, năng lượng tái tạo, phái cử và tiếp nhận lao động...

Việt Nam - Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Kim ngạch thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD năm 2024, tăng 7,3% so với năm 2023. Hàn Quốc liên tục là một trong những thị trường cung cấp khách du lịch lớn nhất cho Việt Nam.

Việt - Hàn đã có những thành quả về hợp tác khoa học công nghệ như Dự án Hỗ trợ phát triển Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, dự án Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) tại Hòa Lạc, Vườn ươm công nghệ Cần Thơ... Hồi cuối năm 2023, hai bên thống nhất về hợp tác nghiên cứu chung từ năm 2025 trong 6 lĩnh vực là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, chuyển đổi số và năng lượng mới/năng lượng tái tạo.

