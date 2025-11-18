Việt Nam - Hàn Quốc: Mục tiêu kép ở U22 Panda Cup

Trung QuốcThử nghiệm là mục tiêu quan trọng nhất với Việt Nam, nhưng đánh bại Hàn Quốc và đăng quang giải giao hữu U22 Panda Cup sẽ là bước chạy đà hoàn hảo cho SEA Games 33.

* U22 Việt Nam – U22 Hàn Quốc: 14h30 thứ Ba 18/11, giờ Hà Nội.

Panda Cup 2025 đang chứng kiến chủ nhà Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc và Việt Nam cùng có 3 điểm sau hai lượt trận. Trung Quốc dẫn đầu nhờ hiệu số tốt nhất (+1), còn Uzbekistan xếp cuối (-1). Hai đội còn lại cùng là 0, nhưng Việt Nam xếp thứ ba do kém Hàn Quốc số bàn thắng (1 so với 2).

Điều lệ giải quy định tiêu chí phân bậc sau điểm số là hiệu số đối đầu, rồi mới đến hiệu số bàn thắng thua. Muốn vô địch, Việt Nam phải thắng Hàn Quốc, và mong trận còn lại hòa, hoặc có đội thắng nhưng ghi ít bàn hoặc đạt hiệu số thấp hơn. Ở hai kỳ giải trước, Việt Nam đều đứng thứ ba chung cuộc.

Tiền vệ Việt Nam Khuất Văn Khang (áo đỏ) kiểm soát bóng trong trận hòa Hàn Quốc 1-1 ở lượt cuối vòng bảng U23 châu Á 2022, trên sân Lokomotiv, Uzbekistan ngày 5/6/2022. Ảnh: Lâm Thỏa.

Lịch sử ghi nhận Việt Nam chưa từng thắng Hàn Quốc ở cấp độ U22 và U23. Kể từ lần đầu tiên chạm trán tại vòng loại ASIAD 2006, Việt Nam thua năm và hòa ba.

Tuy nhiên, hai đội đã hòa 1-1 ở hai lần gần nhất gặp nhau. Tại Panda Cup vào tháng 3, Nguyễn Thanh Nhàn mở tỷ số ở phút 52, nhưng Kim Woo-bin gỡ hòa ở phút bù thứ nhất hiệp hai. Trước đó, ở vòng bảng U23 châu Á 2022, Cho Young-wook mở tỷ số ở phút 63, còn Vũ Tiến Long san bằng cách biệt ở phút 83.

Với Việt Nam, một trận thắng hay hòa trước những nền bóng đá dẫn đầu châu Á như Hàn Quốc, ở bất kỳ cấp độ và giải đấu, đều là sự khích lệ lớn về tinh thần. Đặc biệt, đây còn là những cuộc thử nghiệm cuối cùng để chạy đà cho SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trước giải giao hữu, ban huấn luyện Việt Nam không đặt nặng kết quả. Mục tiêu tiên quyết là kiểm tra lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện lối chơi. Tuy nhiên, mỗi cầu thủ khi vào sân đều cần thể hiện quyết tâm và chứng tỏ bản thân trước đối thủ mạnh.

Việt Nam (áo đỏ) thua Uzbekistan 0-1 ở giải giao hữu U22 Panda Cup, trên sân Song Lưu, Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc ngày 15/11/2025. Ảnh: UFA.

Sau trận thắng Trung Quốc 1-0 và thua Uzbekistan 0-1, quyền HLV Đinh Hồng Vinh muốn đội tuyển thi đấu có tổ chức, giữ cự ly đội hình tốt và cải thiện khâu xử lý cuối trước Hàn Quốc. "Một số cầu thủ cần thêm thời gian thi đấu để ban huấn luyện đánh giá", ông cho biết.

Hàn Quốc vẫn giữ nguyên cách chơi thường thấy, với tốc độ cao và tranh chấp quyết liệt. Đoàn quân HLV Lee Min-sung đã hạ Uzbekistan 2-0 ở lượt ra quân. Nhưng trận thua Trung Quốc 0-2 khiến đội bộc lộ nhiều vấn đề. Trước đó, Hàn Quốc cũng thua đối thủ 0-1 tại Panda Cup hồi tháng 3.

Đội trưởng Kim Dong-jin nhận định toàn đội thiếu tập trung trong suốt trận đấu, dẫn đến một số sai lầm nghiêm trọng giúp Trung Quốc ghi bàn. Sau đó, Hàn Quốc vội vàng trong các đợt tấn công tiếp theo và không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Trong khi đó, HLV Lee Min-sung coi thất bại là bài học quý báu, thay vì lo lắng quá mức. "Tôi mong chờ được gặp Trung Quốc ở một trận chính thức hơn", ông cho hay. "Giao hữu chỉ là quá trình tập luyện và chuẩn bị. Tôi không lo lắng về thành tích của đội khi bước vào giải chính thức. Hãy chờ xem các cầu thủ thể hiện".

HLV Lee Min-sung (phải) bắt tay học trò sau khi Hàn Quốc thắng Indonesia 1-0 ở lượt cuối bảng J vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Gelora Delta, Indonesia ngày 9/9/2025. Ảnh: KFA.

Nếu Nhật Bản thường cử đội U20 hoặc U21 dự giải U23 châu Á (kỳ không tranh vé dự Olympic) hoặc ASIAD, Hàn Quốc đa phần triệu tập đội hình mạnh nhất. Khác biệt nằm ở chế độ nghĩa vụ quân sự đối với nam giới Hàn Quốc. Lứa U22/U23 có thể được miễn nghĩa vụ quân sự nếu giành HC vàng U23 châu Á, ASIAD hoặc có huy chương Olympic.

Thực tế, Hàn Quốc không có lực lượng tốt nhất ở đợt tập trung lần này. 14 cầu thủ, trong đội hình tập huấn tại Arab Saudi hồi tháng 10, không góp mặt. Số này gồm nhiều người đang thi đấu ở châu Âu, như hậu vệ Kang Min-woo (đội trẻ Genk, Bỉ), Jo Jin-ho (Konyaspor, Thổ Nhĩ Kỳ), tiền vệ Bae Jun-ho (Stoke City, Anh), Yang Min-hyeok (Portsmouth, Anh), Lee Hyun-ju (Arouca, Bồ Đào Nha), Kim Min-su (Andorra, Tây Ban Nha). Trong khi đó, hậu vệ Kim Ji-soo, đang chơi cho FC Kaiserlautern của Đức, ban đầu có tên nhưng chấn thương.

Thành phần có mặt tại Trung Quốc hiện có tiền vệ Kim Yong-hak đang chơi cho CLB Bồ Đào Nha Portimonense. Ngoài ra, tiền đạo Kim Myung-jun (Genk) cũng tạo dấu ấn với bàn thắng trước Uzbekistan ở lượt ra quân.

Giải giao hữu U22 Panda Cup tháng 11/2025 Thứ tự Đội Trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Trung Quốc 2 1 0 1 2 1 +1 3 2 Hàn Quốc 2 1 0 1 2 2 0 3 3 Việt Nam 2 1 0 1 1 1 0 3 4 Uzbekistan 2 1 0 1 1 2 -1 3

Hiếu Lương