Việt Nam - Hàn Quốc: Đình Bắc đá chính

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở lại đội hình xuất phát, khi Việt Nam gặp Hàn Quốc trong trận tranh giải ba U23 châu Á. Bóng lăn lúc 22h.

Ở bán kết, Việt Nam phải nhận thất bại 0-3 trước Trung Quốc. Đó là trận thua đậm nhất của đội tuyển trước đối thủ này ở cấp độ U23, kể từ năm 1999 tại vòng loại Olympic 2000. Đoàn quân của Kim Sang-sik trải qua trận đấu bế tắc nhất từ đầu giải, đánh mất nhịp độ và bộc lộ những sai lầm ở hàng thủ. Đội còn mất hai trụ cột ở hàng thủ là Nguyễn Hiểu Minh (chấn thương) và Phạm Lý Đức (thẻ đỏ).

Hàn Quốc cũng thua 0-1 trước Nhật Bản, đội chỉ sử dụng các cầu thủ U21 Trong khi đối thủ chuẩn bị cho Olympic 2028, Hàn Quốc vẫn giữ lợi ích truyền thống là giúp cầu thủ được miễn nghĩa vụ quân sự nếu vô địch châu Á.

Những diễn biến ấy ở bán kết khiến Việt Nam và Hàn Quốc đều có chung quyết tâm chiến thắng ở trận tranh HC đồng hôm nay. Khi giấc mộng vô địch tan vỡ, đây là cơ hội cuối để hai tập thể nguôi ngoai nỗi đau thất bại và gỡ lại thể diện.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam từng thua Hàn Quốc 1-2 năm 2018 và hòa 1-1 năm 2022 ở vòng bảng. Trong năm 2025, hai đội từng chạm trán nhau ở giải giao hữu U23 Panda Cup tại Trung Quốc, với tỷ số 1-1 và 1-0 nghiêng về Hàn Quốc.

Đây là lần đầu Việt Nam thi đấu trận tranh giải ba. Trong khi đó, Hàn Quốc có lần thứ ba, sau khi thua Jordan 2-3 ở loạt luân lưu năm 2013 và thua Qatar 0-1 năm 2018.

