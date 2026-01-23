Việt Nam - Hàn Quốc: Đình Bắc đá chính

-
Danh sách thi đấu hai đội
-
Cầu thủ Hàn Quốc không muốn xếp sau Việt Nam ở U23 châu Á
Arab SaudiHậu vệ Shin Min-ha muốn kết thúc vòng chung kết U23 châu Á 2026 bằng một chiến thắng trước Việt Nam ở trận tranh giải ba.
Báo Hàn Quốc: ‘Hậu quả lớn nếu thua Việt Nam ở U23 châu Á’
Hàn QuốcTruyền thông Hàn Quốc cho rằng đội nhà áp lực hơn Việt Nam ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026, vào tối nay.
Việt Nam - Hàn Quốc: Trận chiến vì danh dự ở U23 châu Á
Arab SaudiTrận tranh HC đồng hôm nay là cơ hội để Việt Nam và Hàn Quốc chữa lành, sau thất bại ở bán kết U23 châu Á 2026.
Việt Nam chưa từng thắng Hàn Quốc ở cấp U23
Nếu thắng trận tranh giải ba U23 châu Á 2026, Việt Nam sẽ hóa giải dớp toàn hòa và thua Hàn Quốc ở cấp độ này.