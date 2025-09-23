Việt Nam giới thiệu Lễ mở ký Công ước Hà Nội tại LHQ

Việt Nam tổ chức sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ ở New York, để giới thiệu Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng sẽ diễn ra vào tháng 10.

Bộ Ngoại giao và Bộ Công an ngày 22/9 đã phối hợp với Văn phòng Liên Hợp Quốc về Phòng chống ma túy và Tội phạm (UNODC) tổ chức sự kiện "Con đường tới Hà Nội: Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng - Tôn vinh chủ nghĩa đa phương vì một tương lai số an toàn" tại trụ sở Liên Hợp Quốc.

Sự kiện do quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung chủ trì, với diễn giả, khách mời đến từ Bộ Công an, các nước Nigeria, Trinidad & Tobago, Hà Lan, các cơ quan Liên Hợp Quốc và viện nghiên cứu, theo Bộ Ngoại giao. Khoảng 120 đại diện các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, tổ chức quốc tế và giới nghiên cứu tham dự sự kiện.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết hợp tác quốc tế là điều thiết yếu trong phòng, chống tội phạm mạng và sẽ được thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới với sự ra đời của Công ước - khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên để xử lý vấn đề này.

Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh với vai trò là nước chủ nhà tổ chức Lễ mở ký Công ước, Việt Nam mong muốn sự kiện thành cột mốc mới trong việc củng cố chủ nghĩa đa phương nói chung và hợp tác toàn cầu chống lại các mối đe dọa an ninh mạng nói riêng.

Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Công an Lê Quốc Hùng tại buổi giới thiệu Lễ mở ký Công ước Hà Nội ở trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ. Ảnh: BNG

Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ghada Waly, Tổng giám đốc UNODC, nhấn mạnh Công ước là văn kiện pháp lý đầu tiên của Liên Hợp Quốc về tư pháp hình sự sau hơn 20 năm, được thiết kế để giải quyết các hình thức tội phạm mạng khác nhau trong hiện tại cũng như trong tương lai.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng bảo đảm an ninh mạng và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, sẽ ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật để đảm bảo phù hợp với Công ước, củng cố cơ chế phối hợp liên ngành trong ký, phê chuẩn và triển khai Công ước.

Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 25-26/10. Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres dự kiến đồng chủ trì sự kiện. Sau lễ mở ký, các thành viên tham gia "Công ước Hà Nội" có thể tiếp tục ký tại trụ sở Liên Hợp Quốc cho đến ngày 31/12/2026.

Các đại biểu tại buổi giới thiệu Lễ mở ký Công ước Hà Nội ở trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ. Ảnh: BNG

Lễ mở ký là một bước trong quy trình pháp lý liên quan đến ban hành và thực thi công ước quốc tế. Đây là giai đoạn khi văn bản công ước được công bố và các quốc gia được mời ký kết nhằm thể hiện ý định tham gia vào công ước đó trong tương lai.

Đây là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với điều ước đa phương toàn cầu liên quan đến lĩnh vực được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và quan hệ đối tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Tội phạm mạng gia tăng cả về quy mô, mức độ phức tạp và phạm vi tác động đã gây thiệt hại cho kinh tế thế giới khoảng 8.000 tỷ USD trong năm 2023 và dự báo lên đến 10.500 tỷ vào năm 2025, lớn hơn GDP của hầu hết các nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.

Như Tâm