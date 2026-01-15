Việt Nam giành ba Giải thưởng Số ASEAN 2026

Ba đại diện của Việt Nam được xướng tên tại Giải thưởng Số ASEAN 2026 (ASEAN Digital Award - ADA), diễn ra tối 15/1.

Lễ công bố và trao Giải thưởng Số ASEAN 2025 được tổ chức tại Hà Nội, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ sáu.

Đại diện MEDCat nhận giải Vàng Giải thưởng Số ASEAN 2026. Ảnh: Lưu Quý

Tại hạng mục startup số, MedCAT Nexus của công ty MedCAT giành giải Vàng. Giải Vàng thứ hai của Việt Nam thuộc về giải pháp VCB Tablet của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), ở hạng mục đổi mới sáng tạo số.

Đại diện Vietcombank nhận giải Vàng Giải thưởng Số ASEAN 2026. Ảnh: Lưu Quý

Trong khi đó, ở hạng mục khu vực công, công ty Elcom được trao giải Đồng với giải pháp Elcom Intelligent Transportation Ecosystem (Elcom ITS). Sau nhiều năm tham gia, đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện giành giải ở hạng mục này.

Đại diện Elcom nhận giải Đồng Giải thưởng Số ASEAN 2026. Ảnh: Lưu Quý

Chia sẻ tại lễ trao giải, Bộ trưởng Khoa học và Công Nguyễn Mạnh Hùng nhận định Giải thưởng Số ASEAN là một trong những sáng kiến thành công nhất của khu vực.

Theo ông, khi nhìn vào các giải pháp được đề cử, ông "không chỉ thấy công nghệ đơn thuần", mà còn thấy câu chuyện về những con người giàu lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm vì mục tiêu chung.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ trao Giải thưởng Số ASEAN 2026. Ảnh: Lưu Quý

Giải thưởng Số ASEAN là giải thưởng lớn và uy tín nhất trong khu vực dành cho các phần mềm, giải pháp công nghệ số, được tổ chức thường niên từ năm 2012, với sáu hạng mục gồm khu vực công, khu vực tư nhân, bao trùm số, nội dung số, startup số và đổi mới sáng tạo số.

Năm nay, vòng chung kết ADA 2026 diễn ra trong hai ngày 14 và 15/1 tại Hà Nội, với sự tham gia của 18 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia ASEAN. Việt Nam có 18 sản phẩm tham gia tranh tài, trong đó 3 sản phẩm bước vào vòng chung kết.

Các đề cử tham dự được đánh giá theo nhiều tiêu chí khắt khe, tập trung vào tính sáng tạo, hiệu quả ứng dụng và giá trị mang lại cho cộng đồng, qua đó tôn vinh những sáng kiến góp phần định hình tương lai số của khu vực.

Theo Ban tổ chức, Giải thưởng Số ASEAN không chỉ là sự ghi nhận đối với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ số, mà còn hướng tới việc thúc đẩy hợp tác, lan tỏa các mô hình hiệu quả và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong khu vực ASEAN.

Trong các mùa giải trước, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành tích nổi bật, giành nhiều giải vàng, bạc ở các hạng mục. Các sản phẩm Make in Vietnam từng được vinh danh như nền tảng học trực tuyến, ứng dụng nông nghiệp số hay giải pháp AI y tế, góp phần củng cố vị thế công nghệ của Việt Nam trong khu vực.

Danh sách các đơn vị đạt giải Giải thưởng Số ASEAN 2026

Trọng Đạt

