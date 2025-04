Việt Nam - Ethiopia sắp có đường bay thẳng

Việt Nam chấp thuận để hãng hàng không Ethiopian Airlines mở đường bay thẳng kết nối thủ đô hai nước, vào dịp Thủ tướng Abiy Ahmed Ali đang thăm chính thức.

Thủ tướng Abiy Ahmed Ali đang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) ngày 14-17/4. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Ethiopia đến Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ gần 50 năm trước.

Nhân chuyến thăm, Việt Nam trao Thư chấp thuận cho phép hãng hàng không Ethiopian Airlines mở đường bay thẳng kết nối thủ đô hai nước. Đường bay thẳng duy nhất sẽ được thực hiện nhằm tạo điều kiện kết nối giao thương giữa hai nước nói riêng và giữa Việt Nam với châu Phi nói chung, theo Bộ Ngoại giao.

Trong cuộc hội đàm chiều 15/4 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trước những biến động của tình hình kinh tế và căng thẳng thương mại toàn cầu, Việt Nam và Ethiopia cần thúc đẩy đối thoại và hiểu biết lẫn nhau nhằm tiếp tục đa dạng hóa thị trường, tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Thủ tướng Abiy Ahmed khẳng định Ethiopia coi Việt Nam là ưu tiên đối ngoại của mình ở khu vực châu Á và mong muốn cùng Việt Nam phát triển hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng.

Hai Thủ tướng cho rằng hợp tác hiện tại chưa tương xứng với quy mô và tiềm năng của hai nền kinh tế có tổng quy mô thị trường trên 230 triệu dân và có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu của hai khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí đàm phán các hiệp định, thỏa thuận cơ bản nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác kinh tế. Hai Thủ tướng cũng nhất trí trao đổi và giới thiệu các dự án đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng như viễn thông, chuyển đổi số, an ninh mạng, khai khoáng, sản xuất hàng công nghiệp và tiêu dùng, phát triển công nghiệp chế biến, xuất khẩu nông sản, xây dựng dân dụng, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, y tế, du lịch.

Hai Thủ tướng bàn luận về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đóng góp cho duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác tại mỗi khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Ethiopia, mong muốn Ethiopia ủng hộ Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Liên minh châu Phi (AU) và các nước đông châu Phi, sẵn sàng ủng hộ Ethiopia tổ chức Hội nghị thượng đỉnh P4G năm 2027.

Về an ninh, an toàn tại các vùng biển, hai bên nhất trí tầm quan trọng của Biển Đông và Biển Đỏ trong giao thông hàng hải quốc tế. Hai bên đồng ý về việc cần giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng không và hàng hải tại hai khu vực.

Sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Abiy Ahmed đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác về những lĩnh vực như thương mại và giáo dục.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali. Ảnh: TTXVN

Cũng trong chiều 15/4, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thủ tướng Ethiopia, chủ tịch đảng Thịnh vượng (PP) Abiy Ahmed Ali. Tổng Bí thư cho rằng chuyến thăm của ông Abiy Ahmed Ali sẽ đưa quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và PP, cũng như quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sang một giai đoạn mới, ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè châu Phi, trong đó có Ethiopia. Tổng Bí thư đề nghị hai bên nghiên cứu, xác định một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong giai đoạn sắp tới dựa trên tiềm năng và nhu cầu của hai bên, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Ethiopia mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, bảo vệ môi trường. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên sớm mở cơ quan đại diện tại mỗi nước nhằm hỗ trợ thúc đẩy quan hệ hợp tác.

Ethiopia nằm ở phía đông châu Phi, có diện tích hơn 1,1 triệu km2 với dân số 130 triệu người, đứng thứ hai ở châu lục sau Nigeria. Ethiopia là nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Phi và lớn thứ 5 châu Phi, là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế lớn nhất châu lục và được coi là điểm sáng về phát triển kinh tế tại đây.

Việt Nam và Ethiopia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/02/1976. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt trung bình khoảng 10-15 triệu USD một năm trong 3 năm gần đây.

Tính đến tháng 10/2024, Ethiopia có một dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 10.000 USD. Công ty MK Group là doanh nghiệp Việt Nam có dự án đầu tư liên doanh trong lĩnh vực sản xuất thẻ thông minh tại Ethiopia.

Nguyễn Tiến