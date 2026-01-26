Việt Nam đứng thứ 5 ở ASEAN Para Games 13

Thái LanViệt Nam giành 38 HC vàng tại ASEAN Para Games 13 - Đại hội thể thao dành cho người khuyết tật Đông Nam Á.

ASEAN Para Games 13 đã diễn ra tại Nakhon Ratchasima từ 20/1 đến 26/1/2026, với 10 đoàn tham dự, tranh tài ở 19 môn và 536 bộ huy chương. Việt Nam dự giải với 185 thành viên, trong đó có 141 VĐV.

Sau 5 ngày thi đấu chính thức, đoàn Việt Nam giành 38 HC vàng, 48 bạc và 58 đồng, không đạt chỉ tiêu 40 HC vàng mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đề ra trước ngày lên đường.

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng cộng 1 Thái Lan 175 155 158 488 2 Indonesia 135 144 114 393 3 Malaysia 64 64 73 201 4 Philippines 45 37 52 134 5 Việt Nam 38 48 58 144 6 Myanmar 20 18 20 58 7 Singapore 13 7 9 29 8 Timor-Leste 3 1 1 5 9 Lào 2 5 9 16 10 Brunei 1 3 2 6

Tỷ lệ huy chương trên mỗi VĐV của Việt Nam đạt 1,02 - tức là trung bình người nào tham dự cũng có thành tích. Trong đó, nổi bật nhất là kình ngư Vi Thị Hằng với bốn HC vàng, phá hai kỷ lục Đại hội.

Cờ vua giành nhiều thành tích nhất cho Việt Nam kỳ này với 15 HC vàng, 4 bạc và 11 đồng. Sau đó là bơi (14 vàng, 17 bạc và 27 đồng), điền kinh (7 vàng, 18 bạc và 11 đồng). Môn còn lại đem về HC vàng cho đoàn là cử tạ, với hai chiếc, trong đó có chức vô địch của đô cử Lê Văn Công - người từng đoạt HC vàng Paralympics duy nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam, tại Rio de Janeiro 2016.

Các môn còn lại đem về huy chương cho đoàn là bắn cung (2 bạc, 2 đồng), đấu kiếm (1 bạc, 2 đồng), bóng bàn (1 bạc), cầu lông và judo (1 đồng).

Kình ngư Vi Thị Hằng (giữa) giành 4 HC vàng tại ASEAN Para Games 13 tháng 1/2026 ở Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Ảnh: Báo Chính phủ

ASEAN Para Games là đại hội thể thao dành cho người khuyết tật Đông Nam Á, diễn ra hai năm một lần, sau SEA Games. Đây là lần đầu Việt Nam đứng thứ năm toàn đoàn ở ASEAN Para Games, kể từ kỳ đầu tiên tại Kuala Lumpur, Malaysia năm 2001. Ở những kỳ còn lại, đoàn luôn đứng trong Top 4, cao nhất là vị trí thứ hai năm 2003 và 2005.

Năm nay, Thái Lan xếp đầu bảng tổng sắp với 175 HC vàng, dù không đạt chỉ tiêu đề ra là 233. Điền kinh và bơi lội là hai môn đóng góp nhiều huy chương nhất cho đoàn chủ nhà.

Cả 10 đoàn tham dự đều giành một HC vàng trở lên. Đoàn duy nhất ở Đông Nam Á vắng mặt là Campuchia.

Xuân Bình