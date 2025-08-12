Việt Nam đứng thứ 3 châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại

Việt Nam xếp thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại, chỉ sau Nhật Bản và Thái Lan, theo Agoda, nhờ sức hút từ những đầu tàu như Nha Trang, Đà Nẵng, TP HCM.

Theo dữ liệu đặt phòng trên Agoda trong 6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã vươn lên thứ ba trong top 5 quốc gia châu Á có lượng khách quay lại cao nhất, sau Nhật Bản, Thái Lan và trên Malaysia, Indonesia. Đà Nẵng lần đầu góp mặt trong top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất. Năm ngoái, các thành phố Việt Nam vắng bóng trong danh sách này.

Du khách quốc tế trải nghiệm đi du thuyền ngắm vịnh Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn

Năm 2024, ngành du lịch Việt Nam đón khoảng 17,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 38,9% so với 2023, mang về doanh thu ước đạt 840 nghìn tỷ đồng. Đà Nẵng, TP HCM và Nha Trang là ba địa phương dẫn đầu về lượng khách, nhờ xây dựng bản sắc riêng và phát huy thế mạnh cốt lõi để tạo trải nghiệm khác biệt.

Đà Nẵng nổi bật với khả năng kết nối và kiến tạo hành trình đa dạng. Lễ hội pháo hoa quốc tế cùng các cây cầu biểu tượng trở thành dấu ấn, giúp thành phố liên kết đô thị biển hiện đại với các di sản thế giới lân cận. TP HCM giữ chân du khách bằng sự sôi động và giao thoa văn hóa. Thành phố có những kiến trúc cổ xen lẫn công trình hiện đại, ẩm thực đường phố và sự kiện văn hóa, biến mỗi góc phố thành trải nghiệm mới. Nha Trang sở hữu hệ sinh thái nghỉ dưỡng biển toàn diện, từ công viên giải trí trên đảo, tắm bùn khoáng đến du thuyền trên vịnh biển.

Thành công của Đà Nẵng và Nha Trang không chỉ dựa vào cảnh quan. Cả hai đều triển khai chiến lược phát triển bài bản. Định vị mình là "thành phố sự kiện", Đà Nẵng đầu tư nâng tầm Lễ hội pháo hoa quốc tế, phát triển du lịch công vụ và kinh tế đêm. Nha Trang đẩy mạnh tái cơ cấu sản phẩm, khuyến khích đầu tư tư nhân vào các dự án nghỉ dưỡng, giải trí quy mô lớn, đưa địa phương trở thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc tế.

Một điểm chung khác là khai thác hiệu quả du lịch thể thao. Các giải chạy quốc tế giúp điểm đến mở rộng tệp khách, tạo hình ảnh năng động. Đà Nẵng lẫn Nha Trang đều đăng cai VnExpress Marathon, thu hút hơn 10.000 người tham gia. Riêng VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 lập kỷ lục với 13.000 VĐV, biến những cung đường ven biển thành "sân khấu" trải nghiệm. Runner có thể chạy dọc bờ biển lúc bình minh, nhận sự cổ vũ của người dân và chinh phục giới hạn bản thân.

Các sự kiện thể thao không chỉ kéo khách đến vào thời điểm diễn ra mà còn để lại ấn tượng lâu dài, khuyến khích họ quay lại. Thay vì chỉ là kỳ nghỉ, du khách có thêm câu chuyện cá nhân hoặc thành tích để ghi nhớ. Mô hình này đang trở thành "chất xúc tác" cho du lịch trải nghiệm, góp phần duy trì tỷ lệ khách quay lại và biến họ thành "đại sứ thương hiệu" tự nhiên của điểm đến.

Số liệu từ Statista cho thấy du lịch thể thao chiếm khoảng 10% tổng chi tiêu du lịch toàn cầu trong năm 2025, xếp sau du lịch nghỉ dưỡng và du lịch công vụ về tỷ trọng. Tuy nhiên, Tổ chức Du lịch Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc (UNWTO) ước tính con số này sẽ tăng lên 17,5% cho đến năm 2030. Đà Nẵng và Nha Trang đang đón đầu xu thế này, khiến hai địa phương không chỉ hấp dẫn du khách trong nước mà còn được khách quốc tế đánh giá cao.

Trọng Trung