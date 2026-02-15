Việt Nam đứng đầu giải Kun Khmer thế giới

CampuchiaTrong lần đầu tham dự, Việt Nam vượt mặt chủ nhà Campuchia, cũng là quê hương của môn võ Kun Khmer, để giành nhiều HC vàng nhất tại giải vô địch thế giới lần thứ 6.

Giải diễn ra từ ngày 8/2 đến 14/2 tại thành phố ven biển Sihanoukville. Việt Nam tham dự với 35 VĐV, giành 18 HC vàng, 8 HC bạc và 10 HC đồng. Trong khi đó, chủ nhà Campuchia xếp sau với 17 HC vàng, 15 HC bạc và 5 HC đồng.

Thành tích này gây bất ngờ khi ở SEA Games 32 cũng tại Campuchia, Việt Nam chỉ giành 5 HC vàng, còn chủ nhà thâu tóm 14 HC vàng còn lại.

Võ sĩ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ 6 ở Campuchia vào tháng 2/2026. Ảnh: Nam Trung

Kun Khmer là quốc võ của Campuchia, có nhiều nét tương đồng với Muay Thái và Kickboxing, khi dùng các đòn chỏ, gối và lối đánh khốc liệt. Tuy nhiên, mỗi môn có luật thi đấu riêng. Campuchia cho rằng Kun Khmer có lịch sử hàng ngàn năm, thông qua các hình khắc và chữ viết trên tường những ngôi đền Khmer cổ.

Giải vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ 6 quy tụ 125 võ sĩ đến từ 20 Quốc gia. Con số ban đầu là 35 Quốc gia, nhưng giảm xuống do những bất ổn an ninh liên quan đến xung đột ở biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Ban tổ chức cũng phải chuyển lịch thi đấu từ tháng 12/2025 sang tháng 2/2026. Phía Thái Lan không cử VĐV tham dự môn này, vì xung đột với Muay Thái.

Giải vô địch lần thứ 7, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, ở thành phố Cần Thơ của Việt Nam.

Liên đoàn Kun Khmer thế giới đang cố gắng tổ chức giải đấu đều đặn hàng năm. Mục đích để đạt được sự công nhận quốc tế cho môn võ này, đồng thời hướng tới đưa vào các chương trình thi đấu chính thức tại Á vận hội ASIAD và Olympic.

Một trong những điều kiện để đạt chuẩn Olympic là môn thể thao phải được công nhận ở ít nhất 75 quốc gia. Liên đoàn Kun Khmer thế giới hiện mới có 63 thành viên.

Bảng huy chương giải vô địch Kun Khmer thế giới lần thứ 6 Thứ tự Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng 1 Việt Nam 18 8 10 36 2 Campuchia 17 15 5 37 3 Indonesia 2 2 3 7 4 Nepal 2 0 2 4 5 Cameroon 2 0 1 3 6 Malaysia 1 5 1 7 7 Iran 1 3 1 5 8 Philippines 1 2 2 5 9 Trung Quốc 1 1 3 5 10 Lào 1 0 1 2

Hiếu Lương