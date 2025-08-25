Việt Nam – Đức: Tiếp đà bất ngờ ở giải bóng chuyền nữ thế giới

Thái LanTrần Thị Thanh Thúy và các đồng đội được kỳ vọng sẽ tiếp tạo nên dấu ấn trước đối thủ mạnh Đức như với Ba Lan, ở giải bóng chuyền nữ thế giới 2025.

* Việt Nam – Đức: 17h thứ Hai 25/8

Đức đứng thứ 11 trên bảng Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB), hơn Việt Nam 11 bậc. Thế nhưng, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt khoảng cách trình độ giữa hai đội lớn hơn khoảng cách ấy.

Đức thường xuyên góp mặt ở các giải đấu lớn, với 18 giải vô địch thế giới trong đó không vắng mặt từ năm 1974. Còn ở giải thường niên Nations League, đội vừa đạt kết quả tốt nhất là đứng thứ bảy trong 18 đội tuyển được cho là mạnh nhất thế giới.

Đội trưởng Đức Camilla Weitzel cao 1,95 m thi đấu trong trận thắng Kenya 3-0 ở lượt ra quân bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, tại Thái Lan ngày 23/8/2025. Ảnh: FIVB

Ở trận ra quân bảng G tại Thái Lan, Đức thắng dễ Kenya 25-22, 25-8, 25-20. Đội tạo ra 37 điểm từ tấn công, tám từ chắn, năm từ giao bóng, và 25 điểm còn lại từ lỗi đối phương.

Tuổi và chiều cao trung bình của Đức là 25 và 1,87 m, ít hơn Việt Nam một tuổi và hơn 9 cm. Những gì Đức thể hiện cũng được Việt Nam cảm nhận từ trận giao hữu thua Tây Ban Nha 0-4 hôm 17/8 ở Hà Nội. Lối chơi tốc độ kiểu châu Âu, phát bóng tốt cùng khả năng chắn bóng vượt trội.

Cầu thủ cao nhất của Đức là chủ công Camilla Weitzel với 1,95 m. Xếp sau là Marie Scholzel (1,9), Lina Alsmeier (1,89), Hanna Orthmann, Monique Strubbe, Emilia Weske (1,88). Ở trận ra quân, Almeier và Weske mỗi người ghi 13 điểm, còn đội trưởng Weitzel góp chín.

Trước thách thức lớn, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cố gắng giữ tinh thần thoải mái. Màn trình diễn trước Ba Lan, với chiến thắng sốc ở set một là những gì đội muốn tạo nên trong lần đầu dự sân chơi thế giới. Trong khi đó, cơ hội để đi tiếp được xem là điều không tưởng.

HLV Tuấn Kiệt cho biết đội đã làm tất cả khả năng và gây ra bất ổn tâm lý cho Ba Lan ở hiệp một, nhưng khi họ trở lại thì khó khăn trong bước một ập đến. Khi hàng chắn Việt Nam thất bại, hàng sau cũng tê liệt trước những quả đập uy lực của đối phương.

Vi Thị Như Quỳnh (số 16) ghi 20 điểm trong trận Việt Nam thua đội số 3 thế giới Ba Lan 1-3 ở lượt ra quân bảng G giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, tại Thái Lan ngày 23/8/2025. Ảnh: FIVB

"Tôi muốn đội thi đấu như hiệp bốn với Ba Lan", HLV Việt Nam cho biết. "Chúng ta có lúc bị ngợp, nhưng đỡ bước một tốt, chỉ có chuyền hai và tấn công chưa khớp. Hy vọng sẽ làm tốt hơn trước Đức".

Nhiều lời khen đã được đưa ra sau trận, nhưng Việt Nam hiểu rằng tính bất ngờ có thể không còn. Trong khi đó, Đức mong muốn giải quyết sớm trận đấu để giữ sức trước khi quyết đấu với Ba Lan.

Đối chuyền Vi Thị Như Quỳnh, với 20 điểm trước Ba Lan, tiếp tục được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trước Đức. Trong khi đó, đối chuyền Nguyễn Thị Uyên, chủ công Trần Thị Thanh Thúy hay Bích Thùy sẽ chơi tốt hơn nữa, đặc biệt trong khâu chắn bóng.

Thêm một set thắng là mục tiêu thiết thực với Việt Nam lúc này. Đây là cơ hội để toàn đội tích lũy kinh nghiệm, cải thiện tâm lý trước các đối thủ lớn cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Tương quan giữa Việt Nam và Đức. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Hiếu Lương