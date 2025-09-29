Việt Nam - Đức nhất trí sớm nâng cấp quan hệ song phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Đức, thống nhất tăng cường hợp tác và sớm nâng cấp quan hệ song phương lên mức cao hơn.

Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz chiều nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược với Đức trên tất cả lĩnh vực, theo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng đề nghị Đức tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư và kinh doanh, đưa khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột mới trong hợp tác song phương.

Hai bên nhất trí sớm nâng cấp quan hệ song phương lên mức cao hơn, tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, phát huy hiệu quả những cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy thành lập các tổ công tác chung trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Friedrich Merz chiều 29/9. Ảnh: VGP

Hai lãnh đạo thống nhất đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, tài chính xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững, công nghiệp phụ trợ, kinh tế số, dược phẩm, hóa chất, giao thông vận tải... Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ quan hệ ASEAN - EU, cũng như tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Thủ tướng Merz bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng phát triển, vị thế ngày càng tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Ông khẳng định Đức coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam, mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ hậu cần...

Thủ tướng Đức cũng gửi lời hỏi thăm về tình hình bão lũ và quá trình khắc phục hậu quả của bão lũ tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong cuộc điện đàm. Ảnh: VGP

Hai bên trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, khẳng định lập trường ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế và liên kết khu vực vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đức tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức ổn định cuộc sống, hội nhập xã hội, đóng góp tích cực cho phát triển của nước sở tại cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước, thúc đẩy các chương trình hợp tác đào tạo nghề, tuyển dụng lao động kỹ thuật cao từ Việt Nam sang Đức, phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động hai bên.

Vũ Hoàng