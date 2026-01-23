Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột Gaza.

Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đoàn đại biểu Việt Nam do Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu hôm 22/1 dự lễ ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình về chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, được tổ chức bên lề Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) tại Thụy Sĩ, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Trump cùng 19 lãnh đạo các nước và vùng lãnh thổ gồm Bahrain, Morocco, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Hungary, Indonesia, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Uzbekistan, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Mông Cổ đã ký Hiến chương Hội đồng Hòa bình.

Lãnh đạo các nước thành viên Hội đồng Hòa bình tại lễ ký ở Davos, Thụy Sĩ ngày 22/1. Ảnh: AFP

Cũng tại lễ ký, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc trao đổi với thành viên nội các Trump gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Trưởng đại diện thương mại Jamieson Greer và thành viên của Hội đồng điều hành Jared Kushner.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Trump trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác và thịnh vượng trên thế giới, sẵn sàng tham gia Hội đồng Hòa bình với tư cách thành viên sáng lập.

Phó thủ tướng cho hay Việt Nam mong muốn sớm phối hợp với các thành viên Hội đồng trong triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza, đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua tại Nghị quyết 2803 ngày 17/11/2025, qua đó thúc đẩy hòa bình bền vững ở Trung Đông trên cơ sở lập trường nhất quán của Việt Nam về vấn đề Palestine, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp Đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình Nickolay Mladenov ngày 22/1. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phó thủ tướng đã chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn và đánh giá cao Tổng thống Trump tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ Việt - Mỹ, cũng như ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng". Ông cũng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo cấp cao Việt Nam mong Tổng thống Trump cùng phu nhân sớm thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Các bộ trưởng Mỹ khẳng định coi trọng và nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Mỹ đi vào chiều sâu và hiệu quả, trong đó thúc đẩy sớm đạt được thỏa thuận về đàm phán thuế đối ứng.

Phía Mỹ hoan nghênh Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cho biết Tổng thống Trump sẽ thu xếp thăm Việt Nam khi điều kiện cho phép.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng hội kiến Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, gặp Ngoại trưởng các nước Indonesia, Uzbekistan, Arab Saudi và Đại diện cấp cao của Hội đồng Hòa bình, cựu đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Trung Đông Nickolay Mladenov để trao đổi về khả năng hợp tác.

Các đối tác hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza, tin tưởng đường lối đối ngoại cùng lịch sử tự cường và kinh nghiệm của Việt Nam vượt qua hậu quả chiến tranh, xây dựng đất nước thành công là bài học có ý nghĩa, đánh giá sự tham gia của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực cho tiến trình hòa bình tại khu vực.

Thanh Danh