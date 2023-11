Việt Nam đón nhiều khách quốc tế nhất trong tháng 11

Tháng 11 du lịch Việt Nam đón trên 1,23 triệu lượt khách quốc tế, cao nhất kể từ đầu năm, nhưng chưa bằng 70% trước dịch.

Theo số liệu được Cục Du lịch Quốc gia công bố sáng nay, hơn 1,23 triệu lượt khách quốc tế đã đến Việt Nam trong tháng 11, tăng 11% so với tháng 10 và là tháng đón nhiều khách nhất từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, con số này bằng 68% so với tháng 11/2019, trước khi Covid bùng phát. Tổng lượng khách quốc tế đạt trên 11,2 triệu lượt trong 11 tháng, dù vượt kế hoạch đề ra đầu năm 40% nhưng bằng 62% so với cùng kỳ 2019.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất trong 11 tháng đầu năm với 3,2 triệu lượt, chiếm 28,5%. Trung Quốc đại lục xếp thứ hai với 1,5 triệu lượt. Các vị trí tiếp theo thuộc về Đài Loan (758.000 lượt), Mỹ (658.000 lượt), Nhật Bản (527.000 lượt).

Các thị trường còn lại nằm trong top 10 là Thái Lan (442.000 lượt), Malaysia (419.000), Campuchia (359.000), Australia (353.000) và Ấn Độ (352.000).

Anh (232.000 lượt), Pháp (195.000 lượt) và Đức (182.000 lượt) là các thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam ở khu vực châu Âu trong năm nay.

Tháng 11 cũng đánh dấu bước đột phá mới khi các thị trường được miễn visa tăng trưởng mạnh. Châu Âu là thị trường có mức tăng tốt nhất trong các châu lục với gần 60% so với tháng 10 nhờ sự đóng góp từ những thị trường được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày. Anh (tăng 38,6%), Pháp (72,5%), Đức (36,1%), Italy (55,1%), Nga (41,8%), Đan Mạch (32,9%), Thụy Điển (84,8%), Na Uy (52,7%), Phần Lan (30,2%), Tây Ban Nha (15,5%).

Khách Tây Ban Nha du lịch Ninh Bình hồi tháng 11. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn

Trong khi đó, thị trường Trung Quốc tiếp tục giữ đà tăng trưởng (9,6%), Nhật Bản tăng nhẹ (7,7%), Mỹ tăng trưởng tốt (18,7%). Các thị trường Đông Nam Á tăng trưởng tích cực gồm Thái Lan (23,1%), Malaysia (21,4%) Singapore (18,2%), Philippines(28,1%), Indonesia (10,8%), theo Cục du lịch Quốc gia.

Nhận xét lượng khách đạt được trong tháng 11 của ngành du lịch Việt, CEO Lux Group Phạm Hà nói "đây là điều bình thường" bởi cao điểm khách quốc tế của Việt Nam là từ tháng 10 đến tháng 4 hằng năm và tháng 11 thường đón nhiều khách.

"Ngành du lịch Việt Nam đang phục hồi chậm chạp", ông Hà nhận xét. Chuyên gia trong lĩnh vực du lịch sang trọng cho biết Thái Lan đón hơn 23,2 triệu lượt khách, gấp đôi Việt Nam từ đầu tháng 11.

Cũng theo CEO Lux Group, Việt Nam đang chậm chạp trong việc đặt ra mục tiêu đón khách và các kế hoạch thực hiện trong năm 2024. Trong khi đó Thái Lan đã thể hiện quyết tâm phục hồi du lịch hoàn toàn như trước dịch khi bày tỏ tham vọng đón 40 triệu khách trong năm 2024. Ông Hà gợi ý Việt Nam nên đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách trong năm tới, tăng hơn 10% so với 18 triệu lượt khách của năm 2019. "Chúng ta cần đặt ra một con số tham vọng và nỗ lực hoàn thành", ông Hà nói.

Phương Anh