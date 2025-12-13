Việt Nam đón khách quốc tế thứ 20 triệu

Ba vị khách nước ngoài đặc biệt sẽ được chào đón và tặng quà khi tới Phú Quốc vào chiều 15/12.

Ngày 12/12, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông báo tổ chức lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu đến Việt Nam tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc vào ngày 15/12. Ngoài vị khách 20 triệu, Việt Nam cũng sẽ trao giấy chứng nhận và tặng quà cho vị khách số 19.999.999 và 20.000.001 cùng ngày.

Theo đại diện Cục Du lịch Quốc gia, các đơn vị liên quan đang liên hệ để xác định thông tin vị khách thứ 20 triệu sẽ xuất hiện ở Phú Quốc vào ngày 15/12. Với đà tăng trưởng ổn định trong Quý IV và nhu cầu du lịch quốc tế phục hồi tích cực, Cục Du lịch Quốc gia dự báo việc đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế vào giữa tháng 12 là khả thi và có cơ sở vững chắc.

Khu vực ga cáp treo Hòn Thơm trong ngày 31/12/2024. Ảnh: Phương Đình

Trong khi đó, đại diện Tổng cục Thống kê cho biết con số 20 triệu được đưa ra dựa trên ước tính từ Cục Du lịch Quốc gia sau khi Việt Nam đã đón tới hơn 19 triệu lượt khách trong 11 tháng, tăng 20,4% so với cùng kỳ.

Đây là lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành du lịch Việt Nam đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm, đánh dấu ngưỡng phát triển mới trong tiến trình phục hồi và tăng trưởng.

Kết quả này đến từ chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch, gắn với cải thiện chính sách thị thực, mở rộng thị trường khách quốc tế, tăng cường xúc tiến - quảng bá và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Cột mốc 20 triệu lượt khách quốc tế có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Du lịch Việt Nam, thể hiện sức hút và vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới; khẳng định sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường du lịch quốc tế sau đại dịch và niềm tin của khách quốc tế vào Việt Nam. Ngoài ra, cột mốc này cũng tạo đà để Việt Nam tiến tới mục tiêu 35 triệu khách quốc tế vào năm 2030.

Theo số liệu từ Sở Du lịch An Giang, trong 11 tháng, tỉnh đã đón hơn 22,7 triệu lượt khách, tăng 24% so với cùng kỳ và vượt 8% kế hoạch năm. Trong đó, đặc khu Phú Quốc đón khoảng 7,6 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ, vượt mục tiêu năm gần 5%. Tính riêng khách quốc tế, trong tháng 11, Phú Quốc đón hơn 242.000 lượt, tăng 3 lần so với cùng kỳ 2024. Tổng thu du lịch ước đạt gần 39.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm ngoái.

Theo đánh giá của Cục Du lịch Quốc gia, du lịch là điểm sáng trong kinh tế của tỉnh An Giang.

Tú Nguyễn