Việt Nam đẹp nhất châu Á trong mắt chàng trai Hà Lan

Gilian thấy thiên nhiên Việt Nam đẹp và muôn hình vạn trạng đến mức như "không có thực".

Trước khi đến Việt Nam, Gilian Lipman, người Hà Lan, từng nghe nhiều lời ca ngợi từ bạn bè và những người dân ở các nước châu Á khác. Trong hình dung của anh, Việt Nam là quốc gia đẹp nhất châu Á vì quang cảnh thiên nhiên đa dạng. Ngoài ra, khi tự tìm hiểu, anh cũng mê đắm cung đường phượt từ Bắc tới Nam, cũng được giới phượt thủ Tây dành nhiều ca ngợi.

"Việt Nam là một nơi tuyệt vời để khám phá", Gilian nói.

Gilian leo tới đỉnh của khu Hang Múa, Ninh Bình để "so tài với đỉnh núi".

Khi ở Hà Lan, Gilian là một nhân viên tư vấn thuế nhưng đã xin nghỉ việc để đi du lịch Việt Nam, song đúng thời điểm dịch bệnh bùng phát. Mắc kẹt ở nhà, anh mở một website dạy gym cá nhân và duy trì đến hiện tại. Anh đến Thái Lan trước khi Việt Nam mở cửa cho khách du lịch để chờ đợi, và sau 16 tuần ở xứ sở chùa vàng, anh nhập cảnh Việt Nam ngày 28/5.

Gilian hạnh phúc khi ước mơ khám phá Việt Nam thành hiện thực. Anh dự định ở lại lâu nên thong thả khám phá. Cho đến nay, anh đã đến nhiều nơi ở miền Bắc, thăm một số di tích lịch sử như những căn nhà kiến trúc Pháp và nhà tù Hoả Lò ở Hà Nội, vịnh Hạ Long... trước khi tiếp tục khám phá miền Trung và miền Nam.

Gilian yêu thích Hang Múa và Tam Cốc ở Ninh Bình, Sa Pa (Lào Cai) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Nếu lựa chọn nơi thích nhất, anh chọn bản Cát Cát ở Sa Pa. "Đó là viên ngọc ẩn chứa nhiều vẻ đẹp bí ẩn. Thiên nhiên tươi đẹp, có cả làng mạc, và tôi được gặp gỡ người dân tộc", anh nói.

Gilian trải nghiệm đi thuyền ở Tam Cốc, Ninh Bình đầu tháng 8.

Điều đặc biệt, Gilian so sánh thiên nhiên Việt Nam đẹp đẽ và hùng vĩ như phim thần tiên. Anh so sánh với bộ phim Biên niên sử Narnia được nhiều thế hệ trẻ em phương Tây yêu thích, mô tả một thế giới giả tưởng với nhiều điều kỳ diệu. "Ví dụ, đi thuyền trên sông Tam Cốc, giơ máy lên chụp ảnh và quay video bất kỳ lúc nào tôi cũng thấy trầm trồ vì cảnh đẹp", Gilian ca ngợi. Trong mắt anh, Ninh Bình đẹp theo kiểu "muôn hình vạn trạng" do có hang động, chùa chiền, núi non trong một khoảng cách ngắn.

Tương tự với vịnh Hạ Long và Sa Pa, anh cho rằng những cảnh tượng "như không có thật" và khiến camera phải hoạt động liên tục.

"Ở Indonesia hay Thái Lan, bạn phải biết những điểm có thiên nhiên hay cảnh đẹp nhưng ở Việt Nam, bạn luôn được bao quanh bởi thiên nhiên tươi đẹp", Gilian nhận định.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, Gilian cũng có những trải nghiệm chưa tốt lắm, như rào cản ngôn ngữ khi người Việt không biết tiếng Anh nhiều và vấn đề vệ sinh, song "đã trải nghiệm từ lúc còn ở Thái Lan".

Về ẩm thực, anh hài lòng khi thử món phở, sau khi đã nghe nhiều lời tán dương của bạn bè mình. "Hơi khó khăn vì tôi không quen dùng đũa. Theo tôi, đồ Việt rất nhạt nếu so với đồ Thái".

Gil chụp với bạn đồng hương, Chariss, tại vịnh Hạ Long. Họ gặp nhau tại Thái Lan và Gil đã "dụ" Chariss đến khám phá vẻ đẹp của Việt Nam.

Trong tương lai, anh sẽ phượt tới phần còn lại của Việt Nam bằng xe máy. "Khi nghĩ về các nước châu Á, cảm giác phượt xe máy mang lại cho tôi cảm giác tự do tột cùng. Tôi sẽ tới thăm Hội An và TP HCM, ngoài ra cũng hào hứng khi được xem và tìm hiểu thêm về lịch sử và các cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Tôi đã đọc và học rất nhiều về chúng khi học đại học", Gilian nói.