Việt Nam đề xuất ASEAN công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị ASEAN công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau để sớm khôi phục đi lại và tạo điều kiện phục hồi toàn diện.

Đề xuất ASEAN công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau được Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đưa ra khi phát biểu tại Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) tại Phnom Penh, Campuchia trong hai ngày 16-17/2, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng đề nghị ASEAN tiếp tục triển khai mạnh mẽ các sáng kiến ứng phó Covid-19 để sớm nối lại hoạt động đi lại và tạo điều kiện phục hồi toàn diện, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực và chuyển giao công nghệ để sẵn sàng trước các tình huống khẩn cấp mới tương tự Covid-19.

Toàn cảnh Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) tại Phnom Penh, Campuchia hôm nay. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn yêu cầu ASEAN chuẩn bị kỹ lưỡng để Cộng đồng ASEAN có thể thích ứng, ứng phó hiệu quả với các thách thức phức tạp nổi lên trong bối cảnh địa chính trị khu vực và thế giới biến chuyển nhanh chóng.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế, nhằm duy trì Biển Đông là vùng biển của hòa bình, ổn định và hợp tác. Bộ trưởng đề nghị tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố DOC, sớm đạt được Bộ Quy tắc COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Đề cập tình hình Myanmar, ông Sơn khẳng định sẵn sàng cùng các nước hỗ trợ Myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, ủng hộ tiếp tục triển khai hiệu quả Đồng thuận 5 điểm, trong đó có công tác của Đặc phái viên Chủ tịch ASEAN về Myanmar và hỗ trợ nhân đạo cho người dân nước này.

Bộ trưởng cũng đề xuất đẩy mạnh hợp tác trong ASEAN và với các Đối tác xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên, như an ninh mạng, an ninh biển, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai, ô nhiễm môi trường, cũng như các thách thức an ninh mới do đại dịch Covid-19 gây ra...

Đây là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN trực tiếp đầu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2022 của Campuchia dưới chủ đề "ASEAN Hành động: Cùng ứng phó các thách thức", cũng như sau thời gian gián đoạn do đại dịch Covid-19. Hội nghị đã trao đổi về các trọng tâm, ưu tiên và định hướng hợp tác ASEAN trong 2022.

Huyền Lê