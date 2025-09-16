Việt Nam đề nghị Nga hợp tác phát triển cơ sở hạ tầng biển

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Nga hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực biển, ở các khía cạnh như phát triển cơ sở hạ tầng và tuyến giao thông vận tải.

Tại trụ sở Trung ương Đảng ngày 16/9, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Nikolai Patrusev, trợ lý Tổng thống Nga kiêm Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam cần trở thành quốc gia biển hùng mạnh để đạt những mục tiêu chiến lược về phát triển đất nước trong thời gian tới. Tổng Bí thư đề nghị Nga, với tư cách cường quốc có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực biển, sẽ hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trên cơ sở cùng có lợi, phù hợp với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và ông Nikolai Patrusev, trợ lý Tổng thống Nga kiêm Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga tại Hà Nội ngày 16/9. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đề nghị Hội đồng Biển Nga và ông Patrusev ủng hộ, thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về nghiên cứu chính sách biển, nghiên cứu khoa học biển và đại dương, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng biển, các tuyến giao thông vận tải biển, hệ thống kho vận, đào tạo nhân lực, hỗ trợ Việt Nam trong quản lý và khai thác bền vững, hiệu quả không gian biển.

Ông Patrusev khẳng định Nga coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của nước này tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông cho biết sẽ báo cáo Tổng thống Vladimir Putin để phối hợp triển khai hợp tác trong lĩnh vực biển và các lĩnh vực khác giữa hai nước, khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng và hoàn thiện các tuyến hàng hải quốc tế, trong đó sử dụng các cảng nước sâu của Việt Nam như các trung tâm kho vận tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới và nhất trí cần nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm, đồng thời mở rộng và nâng tầm hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, vật liệu mới và các sản phẩm, công nghệ khác.

Tổng Bí thư khẳng định ủng hộ Nga nâng cao vai trò và tiếng nói ở Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương, đề nghị phía Nga ủng hộ lập trường, quan điểm của Việt Nam và ASEAN liên quan đến Biển Đông trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Ông Patrusev trao cho Tổng Bí thư huy chương "Vì hợp tác trong lĩnh vực biển" để ghi nhận những đóng góp của Tổng Bí thư đối với quan hệ song phương và vai trò mang tính định hướng về hợp tác trong lĩnh vực biển.

Chủ tịch nước Lương Cường và ông Nikolai Patrusev, trợ lý Tổng thống Nga kiêm Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga tại Hà Nội ngày 16/9. Ảnh: TTXVN

Cùng ngày tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp ông Patrusev, đề nghị Hội đồng Biển Nga ủng hộ thúc đẩy hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong không gian biển, cũng như các lĩnh vực truyền thống và trụ cột như quốc phòng - an ninh, năng lượng - dầu khí, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải.

Ông Patrusev đánh giá hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển, khẳng định Hội đồng Biển Nga sẽ ủng hộ tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực biển.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh cơ chế tham vấn lẫn nhau giữa các cơ quan chuyên môn nhằm xử lý khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy hợp tác trên tất cả lĩnh vực.

Nguyễn Tiến