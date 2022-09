Việt Nam đề nghị New Zealand tạo điều kiện cho nông sản xuất khẩu

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị New Zealand tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang nước này.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đưa ra đề nghị tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - New Zealand lần thứ nhất ngày 14/9 ở Wellington, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức quốc gia này. Bộ trưởng đề nghị New Zealand trước hết hỗ trợ các mặt hàng nông sản như chanh tươi, bưởi và nhãn, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn New Zealand tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực như nông nghiệp bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế và đổi mới sáng tạo.

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta nhất trí tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư và kinh doanh tại New Zealand trong các lĩnh vực tiềm năng như chế biến, bán buôn bán lẻ, nông nghiệp.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (trái) và Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta tại Wellington ngày 14/9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị New Zealand tăng số lượng học bổng chính phủ cho sinh viên Việt Nam, cấp học bổng cho cán bộ các bộ, ngành và địa phương Việt Nam và tạo thuận lợi cho sinh viên Việt Nam trở lại học tập tại New Zealand sau đại dịch.

Hai bộ trưởng cũng thảo luận về việc tăng hạn ngạch cho công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động Kỳ nghỉ New Zealand và nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước. Về hợp tác an ninh - quốc phòng, Bộ trưởng Mahuta nhất trí tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo lực lượng gìn giữ hòa bình, hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Visa lao động kết hợp kỳ nghỉ là loại thị thực dành cho công dân trẻ tuổi của một số quốc gia, trong đó có Việt Nam, được phép đến New Zealand làm việc kết hợp với du lịch trong khoảng thời gian một năm. New Zealand dành 100 suất này cho người Việt mỗi năm.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Nanaia Mahuta cũng thảo luận về tình hình khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp Quốc và ASEAN, đồng thời chia sẻ lập trường về an ninh, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Kể từ khi nâng cấp lên Đối tác chiến lược vào tháng 7/2020, quan hệ Việt Nam - New Zealand đã có nhiều bước tiến. Kim ngạch thương mại song phương năm 2021 tăng 26,7% so với năm 2020, đạt 1,3 tỷ USD. New Zealand cam kết tiếp tục dành ODA cho Việt Nam khoảng 16 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2024.

Thanh Tâm