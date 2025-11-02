Việt Nam đề nghị Mỹ tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh

Tổng Bí thư tiếp Bộ trưởng Pete Hegseth, đề nghị Mỹ tiếp tục ủng hộ và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh.

Tại buổi tiếp Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tại Trụ sở Trung ương Đảng hôm nay, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác song phương sâu rộng trên các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, theo Bộ Ngoại giao.

Tổng Bí thư đề nghị Mỹ tiếp tục ủng hộ và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có tẩy độc dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm, giám định hài cốt liệt sĩ Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Những hoạt động hợp tác này không chỉ mang giá trị nhân văn sâu sắc, mà còn là nền tảng quan trọng giúp hàn gắn vết thương quá khứ, củng cố thiện chí và lòng tin, mở ra tương lai hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Pete Hegseth tại Trụ sở Trung ương Đảng ngày 2/11. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy giải quyết các xung đột trên thế giới, khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia đóng vai trò tích cực, có trách nhiệm làm cầu nối hòa bình để tìm giải pháp cho những vấn đề khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng thực chất, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, các nguyên tắc đối ngoại và quốc phòng của Việt Nam, góp phần tăng cường lòng tin chiến lược và bảo đảm hòa bình, ổn định ở khu vực.

Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực, hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng và mở rộng các chương trình hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác chiến lược song phương và khu vực, nhất là trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh hàng hải, cứu trợ nhân đạo, đào tạo sĩ quan, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và ứng phó với thảm họa thiên nhiên.

Bộ trưởng Hegseth cho biết những kết quả trong khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có các dự án tẩy độc dioxin tại sân bay Biên Hòa và Đà Nẵng, là minh chứng cho tiến trình hòa giải và hợp tác giữa hai nước. Ông khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để hoàn tất các dự án đang triển khai, đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới phù hợp với hai bên.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng ngày tiếp Bộ trưởng Hegseth tại Phủ Chủ tịch, cảm ơn Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong xử lý hậu quả bom mìn, chất độc dioxin.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả trong hoạt động tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam, cũng như quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, tăng cường hỗ trợ nạn nhân chiến tranh tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường và Bộ trưởng Pete Hegseth tại Phủ Chủ tịch ngày 2/11. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn và đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, duy trì nguyên tắc quốc phòng "4 không" và đóng góp vào hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Hegseth nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, hỗ trợ rà phá bom mìn, tẩy độc dioxin, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam. Ông cũng mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh biển, đào tạo và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trước đó hội đàm với Bộ trưởng Hegseth tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, quân y, cứu trợ thảm họa, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và phối hợp trong các cơ chế quốc phòng đa phương, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Bộ Quốc phòng đề nghị Mỹ hỗ trợ nâng cao năng lực khắc phục hậu quả bom mìn, hoàn tất các thủ tục nội bộ để thực hiện viện trợ đã thống nhất, đồng thời tiếp tục phối hợp tìm kiếm hài cốt bộ đội Việt Nam. Hai bên trao đổi kỷ vật chiến tranh, khẳng định tiếp tục duy trì hợp tác thực chất.

Mỹ công bố khoản hỗ trợ mới 130 triệu USD cho dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, nâng tổng viện trợ không hoàn lại lên 430 triệu USD. Hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích được triển khai hiệu quả, Việt Nam đã trao trả 994 hòm hài cốt, trong đó Mỹ xác định được 740 trường hợp. Việt Nam cũng đang phối hợp xác minh thông tin về bộ đội Việt Nam mất tích từ 45 hồ sơ do phía Mỹ cung cấp.

