Việt Nam đề nghị Canada hỗ trợ trong hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, trong đó có hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 10/10, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 tại Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Canada tăng cường gắn kết với khu vực, cả trong khuôn khổ song phương và thông qua các cơ chế của ASEAN, đề nghị cùng khai thác hiệu quả hơn cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, trong đó Canada hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc. Việt Nam mong muốn hai bên tăng cường hợp tác đào tạo lao động, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, bình đẳng giới, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ quyền phụ nữ trẻ em, ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực.

Thủ tướng Trudeau nhất trí với các đề xuất của Việt Nam, đề nghị tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, cùng khai thác hiệu quả Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Hai Thủ tướng thống nhất triển khai hiệu quả các thỏa thuận về hợp tác quốc phòng, trong đó có Bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng giai đoạn 2024-2026, tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng như lao động, xã hội, giáo dục, giao lưu nhân dân.

Việt Nam - Canada cũng nhất trí tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương khu vực và toàn cầu, nhất là ASEAN, Liên Hợp Quốc, APEC, Cộng đồng Pháp ngữ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, chiều 10/10. Ảnh: Nhật Bắc

Trong cuộc gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Liên minh châu Âu (EU) thúc đẩy các nước thành viên còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với xuất khẩu thuỷ hải sản của Việt Nam.

Thủ tướng cũng cảm ơn EU cung cấp viện trợ nhân đạo trị giá 650.000 euro giúp Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi.

Chủ tịch Michel nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng trong triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU, khẳng định EU sẽ thúc đẩy sớm phê chuẩn EVIPA và xem xét tích cực việc tháo gỡ thẻ vàng IUU cho Việt Nam. EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Hai lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 10/10 hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, đánh giá cao Bộ Quốc phòng hai nước tích cực triển khai Bản ghi nhớ về Hợp tác quốc phòng song phương ký tháng 12/2023, đề nghị sớm ký kết các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực cùng có lợi như an ninh, giáo dục, hàng không.

Việt Nam đề nghị hai bên thiết lập cơ chế tham vấn và quản lý về biển, đối xử nhân đạo với tàu cá và ngư dân bị bắt giữ, phù hợp với luật pháp quốc tế và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chiều 10/10. Ảnh: Nhật Bắc

Việt Nam cam kết ủng hộ Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025 và triển khai toàn diện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Malaysia, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2025, phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước duy trì quan điểm chung của khối về các vấn đề khu vực và quốc tế, nhất là Biển Đông.

Thủ tướng Anwar Ibrahim nhất trí đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc sớm đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, khẳng định sẵn sàng phối hợp với Việt Nam đẩy mạnh toàn diện các lĩnh vực hợp tác, kể cả về an ninh - quốc phòng, thương mại - đầu tư, kinh tế biển và hỗ trợ Việt Nam sớm gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu đối với xuất khẩu thuỷ hải sản.

Viết Tuân