Việt Nam đề nghị Campuchia tiếp tục xử lý tình trạng cưỡng bức lao động

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị Campuchia tiếp tục hợp tác giải quyết các trường hợp công dân Việt Nam bị cưỡng bức lao động tại nước này.

Hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn sáng 21/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn Campuchia hỗ trợ người gốc Việt tại nước này ổn định cuộc sống, hòa nhập sở tại, làm cầu nối hữu nghị giữa hai nước, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Ông Prak Sokhonn đang thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật từ ngày 21 đến 22/3.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (phải) bắt tay Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn tại Nhà khách Chính phủ ngày 21/3. Ảnh: BNG.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Campuchia tiếp tục hợp tác giải quyết các trường hợp công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí của người nước ngoài ở Campuchia.

Cơ quan chức năng Việt Nam và Campuchia cuối năm ngoái đã phối hợp giải cứu hơn 1.000 công dân Việt Nam bị lừa đảo, môi giới lao động trái phép sang Campuchia. Cảnh sát Campuchia cũng đã phát động chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm giam giữ, ép buộc người lao động bất hợp pháp ở nước này.

Phó thủ tướng Prak Sokhonn khẳng định Campuchia sẽ tiếp tục ứng xử công bằng với người gốc Việt tại Campuchia như với các nước khác.

Hai bên nhất trí phát huy các cơ chế hợp tác song phương, đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, thúc đẩy công tác phân định 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc còn lại.

Hai nước cũng khẳng định tầm quan trọng của giữ gìn hòa bình, an ninh, ổn định ở Biển Đông, bảo đảm tự do và an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982), thực hiện đầy đủ DOC, hướng tới đạt COC hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó thủ tướng Campuchia Prak Sokhonn sau đó cùng chủ trì Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật.

Đại diện Việt Nam và Campuchia tại Kỳ họp lần thứ 20 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật ngày 21/3. Ảnh: BNG.

Tại kỳ họp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác an ninh quốc phòng, giữ đà tăng trưởng thương mại, đầu tư song phương, xem xét đưa ra chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp hai nước.

Hai bên cũng nhất trí tăng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, giữa các địa phương và trong khuôn khổ Tam giác Phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), cũng như trong tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Như Tâm