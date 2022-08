Việt Nam đề nghị các nước sớm cấp visa cho hộ chiếu mẫu mới

Giới chức Việt Nam làm việc với đại diện Đức, Cộng hòa Czech và Tây Ban Nha, đề nghị sớm cấp visa cho hộ chiếu mẫu mới.

"Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an hôm 9/8 có buổi làm việc với đại sứ quán Đức, Cộng hòa Czech và Tây Ban Nha tại Hà Nội, trao đổi về việc những quốc gia này tạm dừng cấp thị thực đối với hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam, do trang nhân thân của hộ chiếu không có thông tin về nơi sinh", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay.

Tại cuộc gặp, đại diện Cục Lãnh sự và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã nêu quan điểm, phương hướng xử lý của Việt Nam, cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam thống nhất trước mắt sẽ ghi bị chú nơi sinh vào hộ chiếu mới khi công dân có đề nghị.

Hộ chiếu Việt Nam theo mẫu mới có màu xanh tím than. Ảnh: Tiến Ngọc.

"Bộ Ngoại giao và Bộ Công an đề nghị các nước phối hợp tháo gỡ khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam. Chúng tôi hoan nghênh đại diện các đại sứ quán đã khẳng định sẵn sàng phối hợp với giới chức Việt Nam tháo gỡ những vướng mắc, với điều kiện công dân cung cấp được thông tin xác minh nơi sinh nhằm hoàn thiện hồ sơ xin cấp thị thực vào các nước trên", người phát ngôn cho hay.

Bà Hằng cho biết Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan chức năng sở tại.

Đức và Cộng hòa Czech, đều thuộc khối Schengen, trước đó thông báo chưa chấp nhận cấp thị thực cho hộ chiếu Việt Nam mẫu mới với lý do thiếu thông tin nơi sinh. Đại sứ quán Đức giải thích hộ chiếu Việt Nam mẫu mới không thể hiện nơi sinh gây khó khăn cho quá trình kiểm tra và xác minh danh tính người mang. Giới chức Czech cho rằng thông tin nơi sinh bị thiếu sẽ "vô hiệu hóa hoàn toàn nhận dạng chính xác người mang hộ chiếu".

Đại sứ quán Tây Ban Nha hôm 1/8 cũng thông báo tạm ngưng tiếp nhận hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới do không thể hiện thông tin nơi sinh. Cơ quan này ngày 8/8 đảo ngược quyết định sau khi hoàn thành tham vấn kỹ thuật với cơ quan trung ương. Tuy nhiên, đại sứ quán Tây Ban Nha lưu ý những trường hợp xin thị thực mang hộ chiếu mẫu mới cần nộp kèm Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân còn hiệu lực để chứng minh nơi sinh.

Đại sứ quán Phần Lan hôm nay cũng thông báo dừng cấp visa cho hộ chiếu phổ thông Việt Nam mẫu mới, do không có thông tin nơi sinh. Sứ quán nói rằng đây là "thông tin bắt buộc để xác định danh tính cá nhân".

Trong khi đó, hai nước châu Âu khác gồm Pháp, thành viên khối Schengen, và Anh, không thuộc khối này, đều thông báo tiếp tục công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.

Hộ chiếu mẫu mới giữ nguyên kích thước so với hộ chiếu cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than và không thể hiện thông tin về nơi sinh.

Ngày 10/8, Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết cơ quan chức năng các bên đã làm việc và xác định hộ chiếu thiếu nơi sinh sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý của các nước sở tại. Bộ Công an thống nhất với Bộ Ngoại giao về việc trước mắt sẽ ghi bị chú "nơi sinh" vào hộ chiếu mẫu mới khi công dân có đề nghị. Về lâu dài, Bộ Công an sẽ sửa đổi mẫu hộ chiếu, trong đó bổ sung mục "nơi sinh" trang nhân thân.

Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), thông tin buộc phải có trên hộ chiếu bao gồm loại hộ chiếu, họ và tên, số hộ chiếu, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, giới tính và ngày hết hạn hộ chiếu. Việc ghi nơi sinh trong hộ chiếu là tùy thuộc vào từng quốc gia, không bắt buộc.

Theo quy định tại khoản 3 điều 6 luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, thông tin trên hộ chiếu không có nội dung nơi sinh.

Vũ Anh