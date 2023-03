Việt Nam đề nghị Ba Lan hỗ trợ gỡ thẻ vàng thủy sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính phủ Ba Lan thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) để tạo thuận lợi cho hợp tác đầu tư bình đẳng, cùng có lợi. Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Ba Lan thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam, đáp ứng lợi ích người tiêu dùng Ba Lan và EU cũng như bảo đảm sinh kế cho hàng trăm nghìn lao động ngành ngư nghiệp Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Ông Zbigniew Rau cam kết sẽ thúc đẩy các bộ, ngành Ba Lan phối hợp với Việt Nam nhằm cụ thể hóa ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà Ba Lan có thế mạnh như công nghệ thông tin, thành phố thông minh, công nghệ xanh, bảo vệ môi trường...

Thủ tướng Phạm Minh Chính (phải) tiếp Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau ngày 16/3. Ảnh: TTXVN.

Ngoại trưởng Ba Lan thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 16-17/3. Ông khẳng định Ba Lan mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam, đối tác quan trọng nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Ba Lan đã tặng gần 1,4 triệu liều vaccine và 8 tấn trang thiết bị y tế trị giá khoảng 4 triệu USD, góp phần hỗ trợ Việt Nam sớm vượt qua đại dịch và mở cửa, phục hồi kinh tế. Thủ tướng đánh giá cao việc Ba Lan nhiều năm qua luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông Âu. Dù chịu ảnh hưởng của Covid-19, hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2021 và năm 2022 đều ở mức cao, trên 2,5 tỷ USD.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ của Ba Lan đối với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan cũng như người Việt tại Ukraine sơ tán sang Ba Lan. Thủ tướng đề nghị chính phủ Ba Lan tạo điều kiện để người Việt tại Ba Lan ổn định cuộc sống, đóng góp thiết thực, hiệu quả cho quan hệ song phương.

Năm 2017, Việt Nam đã bị EC cảnh cáo thẻ vàng vì không tuân thủ Quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Điều này đồng nghĩa thủy hải sản xuất khẩu sang EU sẽ bị kiểm soát 100% thay vì kiểm tra xác xuất, tức doanh nghiệp mất nhiều chi phí phát sinh hơn.

Huyền Lê