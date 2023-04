Việt Nam đề nghị Áo ủng hộ gỡ thẻ vàng thủy sản

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính phủ Áo ủng hộ Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU với thủy sản Việt Nam.

Trong cuộc tiếp Ngoại trưởng Áo Alexander Schallenberg ở Trụ sở Chính phủ hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị chính phủ Áo thúc đẩy quốc hội sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA), ủng hộ Uỷ ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tận dụng cơ hội từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) nhằm nâng trao đổi thương mại song phương lên 4 tỷ USD trong những năm tới. Ông mong muốn Áo tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như điện tử, dệt may, da giày, nông - thủy sản tiếp cận thị trường Áo và EU.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Schallenberg tại Trụ sở Chính phủ hôm nay. Ảnh: VGP

Ngoại trưởng Schallenberg khẳng định Áo luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên tại khu vực. Ông nhất trí hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động thông qua xem xét ký kết các thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ, triển khai dự án đào tạo giữa các trường đại học hai nước, đào tạo tại chỗ trong các doanh nghiệp Áo ở Việt Nam cũng như phát triển thị trường lao động đang có nhiều tiềm năng.

Ngoại trưởng Schallenberg đang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 16-18/4, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Schallenberg sáng 17/4, hai bên đã thống nhất các phương hướng, biện pháp tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt - Áo, trao đổi về mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực mới như quốc phòng - an ninh, lao động và đào tạo nghề...

Hai bên chia sẻ tầm quan trọng của bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, cũng như giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Áo là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 2,79 tỷ USD. Áo hiện đứng thứ 44 trong 141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 41 dự án có hiệu lực, tổng trị giá gần 148 triệu USD.

Việt Nam và Áo đã ký Hiệp định hợp tác tài chính khung từ năm 2015. Theo đó, chính phủ Áo cam kết tổng vốn tài trợ ưu đãi cho Việt Nam từ tháng 8/2019-8/2023 là 100 triệu USD, đồng thời có các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực y tế, phòng cháy chữa cháy, giáo dục đào tạo, môi trường...

Năm 2017, Việt Nam bị EC cảnh cáo thẻ vàng với lý do không tuân thủ Quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Điều này đồng nghĩa thủy hải sản xuất khẩu sang EU sẽ bị kiểm soát 100% thay vì kiểm tra xác suất, tức doanh nghiệp mất nhiều chi phí phát sinh hơn.

Vũ Anh