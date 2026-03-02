Việt Nam đè bẹp Indonesia, đứng thứ ba futsal nữ Đông Nam Á

Thái LanThi đấu bùng nổ sau khi bị dẫn bàn, Việt Nam thắng ngược Indonesia 4-1 ở trận tranh giải ba giải futsal nữ Đông Nam Á, chiều 2/3.

*Ghi bàn: Thanh Ngân 24’, Thùy Trang 26’, Biện Hằng 27’, Phương Anh 38' - Nisman 21’

Tại SEA Games 33, Việt Nam từng thắng Indonesia 3-1 ở vòng bảng và 5-0 ở chung kết. Vì vậy, khi tái ngộ hôm nay, HLV Nguyễn Đình Hoàng quyết định tung vào sân đội hình dự bị, tạo cơ hội thi đấu cho Ngọc Hân, Thanh Ngân, Phương Anh hay Vũ Hoa. Tuy nhiên, việc ít được thi đấu khiến các pha phối hợp của đội hình này thiếu sắc nét, ít tạo được cơ hội rõ rệt.

Khi luân chuyển tổ đá chính, Việt Nam mới nắm được thế chủ động. Nhưng Thùy Trang, Nguyệt Vi rồi Biện Hằng đều không thể tận dụng các cơ hội. Indonesia phản công sắc bén, có hai cơ hội đối mặt thủ môn Trần Thị Trang. Nhờ đến sự xuất sắc của chốt chặn cuối cùng này, Việt Nam mới bảo toàn được mành lưới.

Các cầu thủ Việt Nam giành hạng ba sau khi thắng Indonesia 3-1 ở trận tranh hạng ba giải futsal nữ Đông Nam Á, chiều 2/3. Ảnh: AFF

Sau hiệp một có phần lép vế, Indonesia bất ngờ bùng nổ đầu hiệp hai. Từ quả phạt góc ở phút 21, Nisman sút căng chéo góc thành bàn mở tỷ số.

Không nôn nóng sau bàn thua, Việt Nam chậm rãi phối hợp kéo giãn hàng thủ đối thủ. Phút 24, Ngọc Hoa tranh chấp giữa sân, tạo điều kiện để Thanh Ngân cướp bóng độc diễn rồi ghi bàn gỡ hòa 1-1. Indonesia khiếu nại trọng tài, cho rằng Việt Nam phạm lỗi. Nhưng sau khi xem lại công nghệ VS, trọng tài giữ nguyên quyết định.

Chỉ hai phút sau, Biện Hằng làm tường để lão tướng 38 tuổi Trần Thị Thùy Trang sút xa nâng tỷ số 2-1. Đến phút 27, Thu Xuân làm tường, nhả bóng để Biện Hằng sút căng gia tăng cách biệt lên 3-1. Đây cũng là bàn thứ 5 của Biện Hằng tại giải.

Với khoảng cách an toàn, Việt Nam chủ động lùi về phòng ngự - phản công, ghi bàn thứ tư ở phút 38. Cuối hiệp đấu này, Indonesia chuyển sang chơi power-play nhưng các cơ hội hiếm hoi tạo ra đều không thắng được thủ môn Trần Trang.

Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan từ ngày 24/2 đến 2/3. 7 đội tuyển tham dự, gồm Thái Lan (số 8 thế giới), Việt Nam – đương kim vô địch (số 11 thế giới), Indonesia (số 18 thế giới), Malaysia (số 21 thế giới), Myanmar (số 38 thế giới), Australia (số 66 thế giới) và Philippines (số 69 thế giới).

Trận chung kết giữa chủ nhà Thái Lan và Australia diễn ra lúc 18h hôm nay.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Trần Thị Trang, Ngọc Hân, Thanh Ngân, Phương Anh, Vũ Thị Hoa.

Indonesia: Fitry, Novial, Dhea, Agnes, Ikeu.

Đức Đồng