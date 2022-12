Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế năm 2023

Tổng cục Du lịch lên kế hoạch đón 8 triệu khách quốc tế và 102 triệu khách nội địa trong năm tới.

Trong dự thảo báo cáo tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 2023, Tổng cục Du lịch đặt mục tiêu đón 8 triệu khách quốc tế và 102 triệu khách nội địa, tổng thu từ du lịch khoảng 650 nghìn tỷ đồng trong năm 2023.

Tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại đối với khách, cải thiện hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du khách, phát triển du lịch thông minh dựa trên công nghệ 4.0, phát triển du lịch nông thôn... là những việc ngành du lịch sẽ làm để đạt mục tiêu. Việt Nam cũng sẽ tham gia các sự kiện du lịch lớn tại Indonesia, Đức, Anh..., quảng bá trên các kênh truyền thông quốc tế lớn, giới thiệu du lịch Việt tại các thị trường trọng điểm như ASEAN, Đông Bắc Á, Australia, châu Âu và Bắc Mỹ.

Khách quốc tế trải nghiệm xe buýt hai tầng ở Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Tuy nhiên, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Nguyễn Trùng Khánh, cũng cho rằng du lịch Việt Nam có thể vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong năm mới. Hoạt động du lịch thế giới năm sau tiếp tục hồi phục, nhưng chưa thể trở về như trước dịch. Du lịch nội địa vẫn tăng trưởng, nhưng tốc độ sẽ chậm lại. Trong khi đó, các thị trường gửi khách chủ yếu của Việt Nam (như Trung Quốc, Nga) chưa mở hoàn toàn. Bên cạnh đó, chính sách thị thực của Việt Nam chưa có nhiều ưu thế so với các quốc gia trong khu vực.

Theo ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Oxalis Adventure, đơn vị tổ chức tour Sơn Đoòng, khi nói đến mục tiêu khách quốc tế, cần phân loại thị trường. Nếu Đông Bắc Á (gồm Trung Quốc (cả Đài Loan), Nhật Bản và Hàn Quốc) mở cửa hoàn toàn, Việt Nam có thể đón khoảng 12 triệu khách quốc tế năm 2023. Trong đó, riêng nhóm khách này có thể đạt 8 triệu, số còn lại thuộc châu Âu, Mỹ và Australia. Ngược lại, nếu Trung Quốc vẫn chưa mở, con số 8 triệu tổng là xa vời.

Là doanh nghiệp chuyên đón khách quốc tế, ông Á cho hay hai nhóm khách này đi du lịch khác nhau. Nhóm Đông Bắc Á thường đi các điểm thông dụng còn khách Âu - Mỹ sẽ đi để tìm kiếm những thứ ở nước họ không có như làng mạc, núi rừng, thôn quê, lịch sử... và sẵn sàng chi tiền cho những thứ xứng đáng.

"Việc gộp chung hai nhóm này thành 8 triệu chỉ giải quyết vấn đề thành tích. Ngành du lịch đang chủ yếu sống nhờ nhóm khách Âu - Mỹ vì khách Đông Bắc Á sẽ đi theo chuỗi riêng. Cụ thể khách Trung Quốc ở khách sạn người Trung Quốc làm chủ, ăn nhà hàng, mua sắm... của người Trung Quốc. Họ cũng thanh toán bằng app riêng. Chi tiêu chủ yếu chỉ là tiền vé tham quan. Năm 2019 nhóm khách Âu - Mỹ đạt 6 triệu lượt nên nếu đặt mục tiêu thì năm 2023 Việt Nam nên phấn đấu đón được 4 triệu khách nhóm Âu - Mỹ", ông Á nói.

Năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính 3,5 triệu lượt, bằng khoảng 70% so với kế hoạch. Tổng khách nội địa ước đạt 101,3 triệu lượt, tăng 68,8% so với kế hoạch, cao hơn trước dịch (85 triệu lượt). Tổng thu từ du lịch đạt 495.000 tỷ đồng, vượt 23% so với kế hoạch 2022.

Phương Anh - Linh Hương