Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2026

Ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026, tăng khoảng 11-16% so với năm nay.

Thông tin được đưa ra tại hội nghị "Tổng kết công tác 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026" của Cục Du lịch Quốc gia sáng 24/12. Theo kế hoạch, tổng thu từ du lịch năm tới dự kiến đạt 1.125 nghìn tỷ đồng, tăng 11% so với mức 1.000 nghìn tỷ đồng của năm 2025. Đây là mục tiêu tăng trưởng dựa trên đà phục hồi kỷ lục của năm nay khi Việt Nam lần đầu đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế.

Du khách tham quan đặc khu Phú Quốc, tháng 12/2025. Ảnh: Thành Nguyễn

Để hiện thực hóa con số này, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Nguyễn Trùng Khánh cho biết ngành sẽ tập trung hoàn thiện thể chế và sửa đổi Luật Du lịch 2017. Cục sẽ tham mưu Chính phủ ban hành các chính sách tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp dịch vụ, đồng thời phối hợp với địa phương quy hoạch sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh từng vùng.

Cơ quan quản lý nhận định thị trường quốc tế còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ chính sách thị thực thông thoáng. Trong khi đó, du lịch nội địa đang chuyển dịch mạnh sang xu hướng đi tự túc.

Ông Vũ Văn Tuyên, Tổng giám đốc Travellogy Việt Nam, nhận định thách thức lớn nhất của ngành là đảm bảo tăng trưởng bền vững thay vì chỉ chú trọng số lượng.

"Việt Nam cần ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông kết nối và nâng cấp chất lượng dịch vụ tại điểm đến thay vì đầu tư dàn trải", ông Tuyên nói. Chính sách thị thực vẫn là đòn bẩy quan trọng nhưng cần ổn định, nhất quán, dễ tiếp cận với khách quốc tế.

Năm 2026, ngành du lịch cũng tập trung nâng cao năng lực quản lý sức chứa tại các điểm đến trọng điểm và đẩy mạnh chuyển đổi số, đảm bảo an toàn cho du khách.

Năm 2025, ngành du lịch ước đón 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135 triệu khách nội địa, cùng tăng 22% so với cùng kỳ 2024. Tổng doanh thu ước đạt 1 triệu tỷ đồng, tăng 11% so với năm ngoái. Năm 2025 cũng là năm ngành du lịch đạt kỷ lục mới về mức tăng trưởng khách quốc tế và doanh thu.

Phương Anh