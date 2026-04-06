Điện Biên thử nghiệm UAV phun phân bón cho cây cà phê

Trong thử nghiệm do UBND tỉnh Điện Biên phối hợp FPT thực hiện, thiết bị bay không người lái (UAV) mất khoảng 10 phút để phun xong một ha cà phê trên núi.

Tại Lễ ra quân đào hố trồng cây cà phê, mắc ca và thử nghiệm mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn xã Mường Ảng, ngày 3/4, FPT và Trường Thịnh Drone đã triển khai bay UAV phục vụ bón phân qua lá cho cây cà phê.

Khu vực thử nghiệm là đồi trồng cà phê tại khu vực Hồ Ảng Cang, bản Mánh Đanh. Sau 10 phút, UAV thực hiện phun phân bón cho cây trên diện tích một ha, trong khi nếu duy trì cách làm thủ công, thời gian có thể mất ba ngày công, do địa hình hiểm trở, người dân phải mang vác nước lên đồi canh tác. Đại diện FPT cho biết, ngay cả ở khu vực đồng bằng, việc phun thuốc trong diện tích tương đương cũng cần 2-3 giờ. Lượng nước cần dùng khi phun thủ công là 200 lít/ha, còn với drone khoảng 30-50 lít/ha.

Ông Lò Văn Cương, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đánh giá việc thử nghiệm có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ.

Với đồi núi dốc chiếm 90%, việc canh tác nông nghiệp của Điện Biên gặp nhiều thách thức do địa hình phân tán, khó cơ giới hóa, trong khi nguồn lao động ngày càng hạn chế và chi phí sản xuất gia tăng. Việc đưa UAV vào sản xuất được đánh giá có thể giúp tối ưu hóa quy trình canh tác, giải quyết bài toán thiếu nhân sự và tiết kiệm vật tư, tạo tiền đề cho việc áp dụng các phương thức nông nghiệp chính xác trong tương lai.

Ông Cương cũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, triển khai mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái phục vụ sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ nhân dân nâng cao năng suất, hiệu quả lao động.

Trước đó, đầu tháng 3, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương làm trưởng đoàn cũng đến làm việc tại một số xã tại tỉnh Điện Biên để đánh giá nhu cầu ứng dụng công nghệ cao.

Sau đó, Điện Biên trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước đề xuất tham gia đề án thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp ứng dụng phương tiện bay không người lái trên địa bàn tỉnh. Trong đề án, FPT phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và đối tác drone để ứng dụng UAV trong nông nghiệp phục vụ phun phân, thuốc, gieo sạ lúa, giám sát tình trạng cây trồng...

UAV do FPT và Trường Thịnh Drone thử nghiệm phun thuốc tại hồ Ảng Cang, bản Mánh Đanh, xã Mường Ảnh, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Theo ông Vũ Anh Tú, Giám đốc điều hành FPT UAV, tập đoàn FPT, tại nơi có địa hình đồi núi dốc như Điện Biên, công nghệ drone có giá trị lớn khi có thể hỗ trợ người dân làm nhanh, chính xác và tiết kiệm, giảm sức người và tăng năng suất. UAV cũng có thể phục vụ vận chuyển nông sản, hàng hóa, thiết bị y tế, tuần tra giám sát hay du lịch, nếu triển khai hiệu quả sẽ tạo hệ sinh thái hoàn chỉnh cho tỉnh, tạo thêm việc làm, kích thích phát triển kinh tế, du lịch.

Việc thử nghiệm tại xã Mường Ảng nhằm kiểm chứng hiệu quả thực tiễn, tạo cơ sở khoa học để đánh giá, hoàn thiện quy trình trước khi nhân rộng, bảo đảm an toàn, phù hợp điều kiện địa phương. Theo FPT, kinh tế tầm thấp có thể mang lại 10 tỷ USD và tạo một triệu việc làm cho Việt Nam đến năm 2035.

Lưu Quý