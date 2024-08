'Việt Nam đang nắm bắt tốt cơ hội từ công nghệ AI'

15h00 GenAI thay đổi cách làm việc trong 10-20 năm

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2024 bước sang phần 2 với các tham luận đến từ tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp quốc tế.

Trong tham luận với chủ đề "Cơ hội từ trí tuệ nhân tạo", ông Marc Woo - Giám đốc điều hành, phụ trách Việt Nam, Google châu Á - Thái Bình Dương, Google tin vào tiềm năng to lớn của Việt Nam. Trong một thập kỷ, đơn vị nhận thấy GenAI mang lại cho nhiều cơ hội chuyển đổi số, và Việt Nam nắm bắt rất tốt điều này.

Ông Marc Woo - Giám đốc điều hành, phụ trách Việt Nam, Google Châu Á - Thái Bình Dương nói về những cơ hội từ AI. Ảnh: Giang Huy

Đầu tiên, ông chia sẻ về lịch sử, AI không mới mà đã có hơn 80 năm. Google cũng đã đưa AI vào hầu hết sản phẩm của mình trong 10 năm nay. Dễ thấy nhất là phần thông báo, sửa chính tả, gợi ý video trên các nền tảng đều là do AI làm.

Trong suốt lịch sử phát triển, toàn cầu có rất nhiều xu hướng công nghệ trong những năm qua, từ sự ra đời của PC, điện thoại, cloud computing (điện toán đám mây) và đến nay, con người đang cùng đón chờ những cuộc cách mạng tiếp theo. "Tôi tin AI là 1 trong những làn sóng tiếp theo", ông khẳng định.

Trong phần "Welcome to the GenAI era" (Chào mừng đến kỷ nguyên GenAI), ông Marc khẳng định, trong vài năm qua, thế giới chứng kiến rất nhiều cách sử dụng, tác động đến Việt Nam và toàn thế giới. Trong đó, có ba xu hướng sử dụng chính bao gồm:

Build (Xây dựng): Các doanh nghiệp xây dựng dữ liệu lớn, mô hình ngôn ngữ riêng, đào tạo từ con số 0 và nhân rộng ra, ví dụ như BloomberGooglePT.

Customize (Điều chỉnh): Các khách hàng doanh nghiệp sẽ điều chỉnh ngôn ngữ sao cho phù hợp với tác vụ của mình, ví dụ như sử dụng AI để viết code.

Use (Sử dụng): Con người dễ dàng sử dụng các sản phẩm GenAI. "Chúng ta hướng tới giúp tất cả người dùng đều có thể nghĩ ra rất nhiều cách sử dụng AI", ông nói.

Về tác động, ông chỉ ra ba khía cạnh chính. Đầu tiên là cải thiện, nâng cao năng suất, tiết kiệm thời gian và nắm bắt thông tin chính xác hơn. Sale, marketing, nhân sự... đều có thể sử dụng AI để cắt giảm chi phí, nâng hiệu quả. Ví dụ, trong một doanh nghiệp lớn có khoảng 2000 developer, nếu biết tận dụng AI để code, gợi ý, kiểm tra các dòng code đó. Mỗi người tiết kiệm 1 giờ, công ty có thể dành ra thời gian rất lớn.

Hay trong marketing, AI giúp họ sáng tạo nội dung tốt hơn, mang đến thông tin phù hợp và nhanh hơn. GoogleAds đã làm được các điều đó rồi nhưng với genAI, sự hỗ trợ có thể mở rộng đến kho hình ảnh (visual asset). Như vậy, AI không chỉ giúp họ tiếp kiệm thời gian hay con chữ mà còn giúp xử lý nhu cầu khách hàng nhanh hơn.

GenAI còn có thể xử lý các tác vụ văn phòng. Tuy không phải hoàn hảo nhưng các ứng dụng này đã giúp người làm đi từ 0% đến 75%. "Đây là một trong những yếu tố thay đổi cách chúng ta làm việc trong 10-20 năm nữa", ông nhấn mạnh.

Thứ hai, GenAI thay đổi trải nghiệm khách hàng. Khi chúng ta đi mua sắm, du lịch theo nhóm, con người sẽ rất khó theo dõi và điều chỉnh hành vi. AI sẽ giúp chúng ta điều này mà đưa ra một lộ trình phù hợp với từng người và từng người có thể tận hưởng.

Một vấn đề nữa các doanh nghiệp đang gặp phải là cá nhân hóa dựa trên định nghĩa của từng người. AI sẽ giải quyết vấn đề này bằng cách lấy dữ liệu từ bên thứ nhất và đưa ra thiết kế dựa trên từng người. Với những từ mô tả, AI sẽ đưa ra mức độ, phân tích dựa trên hàng triệu triệu hình ảnh khác nhau. Công nghệ này được liên tục đào tạo từ những dự liệu nhập vào của con người.

GenAI cũng giúp con người dễ dàng khám phá sản phẩm, giúp trải nghiệm này thoải mái hơn thông qua các đề xuất cụ thể.

Cuối cùng, AI tác đông đến sự hiện đại hóa các quy trình vận hành doanh nghiệp. Ví dụ, các tổ chức có thể dễ dàng tương tác với khách hàng trực tuyến như hỗ trợ trung tâm tiếp nhận cuộc gọi đưa ra thông tin chính xác, nhanh chóng hơn. GenAI sẽ ngày càng thông minh khi được sử dụng nhiều hơn. Ở góc độ lãnh đạo, họ có thể cải thiện tiến độ công việc qua các công cụ GenAI này.

"Chúng ta hãy tìm kiếm đến những công nghệ mới. Google sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà nước", ông khẳng định.