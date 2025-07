Việt Nam đăng cai giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng

Hà NộiGiải bóng đá Công an, Cảnh sát Đông Nam Á mở rộng 2025 sẽ diễn ra từ ngày 5/7 đến 15/7, với tổng tiền thưởng 67.000 USD (khoảng 1,8 tỷ đồng).

Chủ nhà có hai đội là CAND Việt Nam I và CAND Việt Nam II. 5 nước ASEAN cử đội tham dự là Thái Lan, Lào, Campuchia, Singapore và Timor Leste. Đội ngoài khối duy nhất là Australia, nhưng có Liên đoàn bóng đá thuộc Đông Nam Á.

Cục trưởng X03, Đại tá Phạm Kim Đĩnh phát biểu tại họp báo công bố giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN mở rộng 2025, ở trụ sở Bộ Công an, Hà Nội, ngày 2/7/2025. Ảnh: BTC

Bảng A thi đấu tại sân Hàng Đẫy gồm CAND Việt Nam I, Lào, Thái Lan, Campuchia.

Bảng B thi đấu tại sân PVF ở Hưng Yên gồm CAND Việt Nam II, Australia, Singapore, Timor Leste.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 7/7 đến 11/7 để chọn ra hai đội bóng đi tiếp. Bán kết (13/7) và chung kết (15/7) đều tổ chức ở sân Hàng Đẫy. Đội vô địch sẽ nhận 30.000 USD, còn á quân là 15.000 USD và giải ba là 10.000 USD.

Đây là lần thứ tư giải bóng đá Công an, Cảnh sát ASEAN được tổ chức. Ba lần trước vào các năm 1998, 2007 và 2012.

Giải năm nay do Bộ Công an chủ trì, với sự phối hợp của Cục Công tác chính trị (X03), Cục Thể dục Thể thao, LĐBĐ Việt Nam (VFF). Giải nằm trong hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Ở họp báo sáng nay, Cục trưởng X03 Đại tá Phạm Kim Đĩnh cho biết giải bóng đá còn có giá trị trong quan hệ quốc tế, tăng cường thắt chặt quan hệ hợp tác để thực hiện bảo vệ an ninh trật tự khu vực. "Hiệu quả và ý nghĩa giải đấu lớn. Chúng tôi báo cáo và đề xuất lãnh đạo Bộ để cố gắng duy trì giải đấu thường niên", Đại tá Đĩnh nói.

Đại diện ban tổ chức, các đội, đơn vị đồng hành tham dự sự kiện. Ảnh: BTC cung cấp

Thể thao CAND cũng nhận được sự đồng hành và tài trợ từ Tập đoàn T&T Group và ngân hàng SHB. Trước đó, đôi bên đã có sự hợp tác khi thành lập CLB bóng bàn CAND-T&T. "Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là nhịp cầu hữu nghị, tăng cường hợp tác và đoàn kết khu vực", Phó chủ tịch Đỗ Vinh Quang cho biết.

Ban đầu, chủ nhà Việt Nam dự định bổ sung một số cầu thủ chuyên nghiệp từ CLB Công an Hà Nội để tăng sức hút cho giải đấu. Tuy nhiên, Đại tá Phạm Kim Đĩnh cho biết mùa 2024-2025 vừa kết thúc nên các cầu thủ đều có chuyến nghỉ ngắn trước khi hội quân trở lại. Việc triệu tập hay không vẫn cần cân nhắc nhưng cầu thủ cơ bản nằm trong lực lượng công an, cảnh sát.

Ban tổ chức giải cũng chuẩn bị lực lượng trọng tài đa dạng gồm cả Việt Nam và các nước trong khu vực, để đảm bảo khách quan và chất lượng chuyên môn. Đương kim còi vàng Việt Nam Hoàng Ngọc Hà cũng được phân công làm nhiệm vụ.

Hiếu Lương