Việt Nam dẫn đầu trong lựa chọn điểm du lịch biển thay thế Thái Lan

Khảo sát mới của Bangkok Post cho thấy du khách quốc tế đang có xu hướng đến Việt Nam để du lịch biển, trong bối cảnh du lịch Thái Lan đối diện nhiều thách thức.

Một khảo sát trực tuyến do tờ Bangkok Post của Thái Lan thực hiện từ ngày 30/7 đến 12/8, với mục tiêu tìm ra những điểm đến thay thế Thái Lan cho kỳ nghỉ biển nhiệt đới. Kết quả cho thấy Việt Nam vượt qua nhiều điểm đến trong khu vực Đông Nam Á, trở thành lựa chọn số một thay thế cho Thái Lan - điểm đến vốn giữ vị trí đứng đầu trong nhiều năm.

Hơn 26% số người tham gia bình chọn Việt Nam là điểm đến ưu tiên. Philippines đứng thứ hai với 19%, tiếp đến là Indonesia (18%), Malaysia và Campuchia đứng thứ 4 (13%), Singapore (11%). Gần 70% người tham gia khảo sát cho rằng du khách đang ngày càng chuyển hướng sang các điểm đến lân cận thay vì Thái Lan.

Tờ Bangkok Post nhắc đến Phú Quốc như một điểm sáng, với bãi biển hoang sơ, thơ mộng, ngày càng thu hút du khách quốc tế. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón 12 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, lượng khách tới Thái Lan giảm 7%.

Khách quốc tế nghỉ dưỡng tại các resort ven biển ở Phú Quốc. Ảnh: Sun Group

Theo khảo sát, những vấn đề du lịch Thái cần ưu tiên để lấy lại vị thế gồm an toàn và thực thi pháp luật, cải thiện hạ tầng giao thông, quảng bá hình ảnh và phát triển sản phẩm đặc thù.

Về tổng thể, Thái Lan vẫn được nhiều du khách coi là quốc gia giàu bản sắc văn hóa, ẩm thực phong phú và nổi tiếng với sự hiếu khách. Một số đánh giá đây là điểm đến tiết kiệm, trong khi nhiều người khác nhấn mạnh sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại.

Ngoài thế mạnh du lịch biển và ẩm thực, đời sống về đêm được xem là yếu tố hấp dẫn nhất của Thái Lan, vượt trội hơn cả di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên hay các hoạt động nghệ thuật - văn hóa.

Việt Nam sở hữu hơn 3.200 km đường bờ biển cùng nhiều điểm đến nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Hội An hay vịnh Hạ Long. Nhiều bãi biển Việt Nam liên tục được các tạp chí quốc tế vinh danh trong danh sách đẹp nhất châu Á và thế giới. Hạ tầng du lịch biển cũng được đầu tư mạnh với hệ thống resort, khách sạn cao cấp, đường bay quốc tế thẳng đến các thành phố ven biển ngày càng nhiều.

Năm 2024, giải thưởng Travellers' Choice của nền TripAdvisor xếp An Bàng, Hội An và Mỹ Khê, Đà Nẵng lần lượt ở vị trí thứ 5 và 6 trong danh sách các bãi biển đẹp nhất châu Á. Tháng 2, tạp chí Condé Nast Traveler xếp Việt Nam vào danh sách những điểm đến hợp túi tiền nhất để du lịch và nhấn mạnh Phú Quốc như điểm đến đáng khám phá với bãi biển hoang sơ và hệ thống resort độc đáo.

Mai Phương (Theo Bangkok Post)