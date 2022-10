Việt Nam đã tiêm được 260 triệu liều vaccine Covid-19

Trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ tháng 7/2021 đến nay, Việt Nam đã tiêm được 260 triệu liều, là quốc gia có tỷ lệ bao phủ cao trên thế giới.

Quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thừa ủy quyền của Thủ tướng ký báo cáo gửi Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết 30 về các chính sách đặc thù phòng chống Covid-19, ngày 28/9.

Theo đó, tất cả người dân từ 12 tuổi đều được tiêm đủ hai liều cơ bản; hiệu suất sử dụng vaccine cao (100%); tốc độ tiêm tháng cao điểm đạt 40 triệu liều.

52% dân số từ 18 tuổi được tiêm mũi thứ ba, cao gấp đôi trung bình thế giới. Tỷ lệ tiêm mũi một và hai cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cao hơn một số nước phát triển như Mỹ, Đức, Italy, Pháp. Việt Nam triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 với quy mô rộng rãi, nhiều nhóm, nhiều mũi tiêm và sử dụng đa dạng các loại. Các địa phương đã đẩy nhanh tốc độ tiêm với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người.

Hà Nội tiêm vaccine cho trẻ, tháng 4/2022. Ảnh: Phạm Chiểu

Cả nước có 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 phải hủy, chiếm 0,005% so với số liều được sử dụng, nằm trong giới hạn hao hụt thường quy của công tác tiêm chủng, do vaccine cấp phép ngắn hạn khẩn cấp, theo báo cáo của Chính phủ. Việt Nam cũng đã tiết kiệm được hàng triệu liều vaccine dôi dư, do tổ chức buổi tiêm, kế hoạch hợp lý.

Tuy nhiên, việc tiêm chủng tại một số nơi chưa đảm bảo đầy đủ chỉ tiêu mà Chính phủ, Thủ tướng giao, nhất là với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi bốn cho người từ 18 tuổi. Từ tháng 6, người dân tại nhiều địa phương không muốn tiêm mũi nhắc lại (mũi 3, 4) khiến vaccine Covid-19 bị tồn. Thủ tướng và Bộ Y tế nhiều lần đốc thúc các địa phương đẩy nhanh tiến độ, kêu gọi người dân nêu cao trách nhiệm, tham gia tiêm chủng. Một số địa phương yêu cầu người dân không tiêm vaccine phải ký cam kết chịu trách nhiệm nếu xảy ra dịch bệnh.

Theo báo cáo của Chính phủ, đến cuối tháng 9, có hơn 680.000 lượt tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ vaccine Covid-19, với tổng số huy động 10.500 tỷ đồng; đã chi hơn 7.600 tỷ đồng; dư hơn 2.800 tỷ đồng.

Đến tháng 8, qua công tác ngoại giao, Việt Nam được viện trợ từ nước ngoài gần 120 triệu liều vaccine, chiếm 50% trị giá, khoảng 800 triệu USD (tương đương 20.000 tỷ đồng tiết kiệm cho ngân sách nhà nước). 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt ở nước ngoài hỗ trợ trang thiết bị y tế với tổng trị giá 80 triệu USD. Việt Nam đóng góp một triệu USD cho chương trình COVAX.

Đến nay, Việt Nam đã kiểm soát được Covid-19 trên toàn quốc; đạt tỷ lệ bao phủ vaccine tạo miễn dịch cộng đồng.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng nay, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đọc báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, cho biết Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về tỷ lệ tiêm liều nhắc lại; thứ 5 về số liều vaccine trung bình mỗi người dân nhận được. Covid-19 được kiểm soát, tỷ lệ chuyển nặng, tử vong rất thấp so với các nước, tránh được nguy cơ dịch chồng dịch; xếp thứ hai thế giới về phục hồi sau dịch.

Viết Tuân