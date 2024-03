Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công tàu hàng

Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công các tuyến hàng hải quốc tế, sau cuộc tập kích của Houthi ở Vịnh Eden khiến một thuyền viên Việt thiệt mạng.

Đề cập tới sự việc lực lượng Houthi ở Yemen hôm 6/3 tập kích tàu hàng True Confidence trên biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hôm nay nhấn mạnh "Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

"Chúng tôi yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế", bà Hằng cho biết thêm.

Phát ngôn viên cho hay trên tàu True Confidence có 4 thuyền viên Việt Nam, trong đó một người đã tử vong và ba thuyền viên trong tình trạng sức khỏe bình thường.

Các cơ quan đại diện Việt Nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với giới chức sở tại, tiến hành biện pháp bảo hộ công dân, xử lý vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng (HP MARINE), đơn vị đã ký hợp đồng đưa 4 lao động Việt Nam đi làm việc cho tàu True Confidence, cho hay người thiệt mạng trong vụ tập kích là đại phó Đặng Duy Kiên, 41 tuổi, trú tại huyện Hải An, Hải Phòng.

Ba thuyền viên Việt Nam còn lại trong trạng thái bình thường, gồm máy trưởng Phạm Văn Thành, 39 tuổi, quê Hải Phòng; máy hai Nguyễn Văn Tảo, 36 tuổi, Hải Dương; máy ba Phùng Văn An, 33 tuổi, Thái Bình. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được đưa về khách sạn LeLaurier ở Djibouti.

Hải quân Ấn Độ giải cứu thuyền viên True Confidence Hải quân Ấn Độ giải cứu thuyền viên True Confidence. Video: X/indiannavy

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tàu hàng True Confidence bị tập kích tên lửa vào khoảng 11h30 (15h30 giờ Hà Nội) ngày 6/3 và bốc cháy khu vực ngoài khơi cách cảng Aden, Yemen, hơn 90 km. Tàu thuộc sở hữu của công ty hàng hải Liberia True Confidence Shipping, mang cờ Barbados và hiện do công ty Hy Lạp Third January Maritime vận hành.

CENTCOM cho biết do tàu hàng hư hại nặng, các thủy thủ đã bỏ tàu và được chiến hạm do liên minh quân sự Mỹ dẫn đầu tại khu vực hỗ trợ.

Đây là lần đầu tiên ghi nhận thương vong kể từ khi Houthi gia tăng tập kích tàu hàng đi qua Biển Đỏ để gây sức ép buộc Israel phải ngừng chiến dịch nhằm vào Hamas, đồng minh của Houthi trong trục kháng chiến chống Tel Aviv ở Trung Đông.

Khu vực lực lượng Houthi kiểm soát tại Yemen. Đồ họa: AFP

Vũ Hoàng