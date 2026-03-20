Việt Nam công nhận chứng chỉ Cambridge English trong hệ thống giáo dục quốc gia

Các chứng chỉ Cambridge English được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, áp dụng miễn thi trung học phổ thông và trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chứng chỉ Cambridge English được sử dụng trong một số trường hợp cụ thể. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, thí sinh có thể sử dụng các chứng chỉ Cambridge English bậc B1 Preliminary và B1 Linguaskill để được miễn thi môn Tiếng Anh.

Với đào tạo sau đại học, các chứng chỉ này được công nhận cho cả yêu cầu đầu vào và đầu ra của chương trình thạc sĩ. Cụ thể, người học có thể sử dụng chứng chỉ Cambridge English bậc B1 Preliminary hoặc Linguaskill (140-159 điểm) để đáp ứng điều kiện đầu vào; bậc B2 First hoặc Linguaskill (160-179 điểm) với yêu cầu đầu ra.

Đối với chương trình đào tạo tiến sĩ, các chứng chỉ Cambridge English được chấp nhận cho yêu cầu đầu vào gồm B2 First hoặc Linguaskill với mức điểm từ 160 trở lên.

Theo bà Lê Thị Lệ Huyền, Giám đốc Quốc gia Cambridge University Press & Assessment tại Việt Nam, sự công nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các chứng chỉ Cambridge English giúp giảm bớt áp lực thi cử cho người học, đồng thời, là cơ sở xác thực năng lực ngôn ngữ theo các tiêu chuẩn quốc tế.

"Các quy định này cũng tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng tiêu chí tuyển sinh, giảng dạy, đánh giá năng lực ngoại ngữ minh bạch, thống nhất, phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như thông lệ quốc tế", bà nói thêm.

Học viên sở hữu chứng chỉ Cambridge English có cơ hội miễn thi. Ảnh minh họa: Cambridge

Hiện, các chứng chỉ Cambridge English được công nhận bởi hơn 28.000 trường đại học, nhà tuyển dụng và cơ quan Chính phủ trên toàn cầu. Các bài thi được xây dựng dựa trên nền tảng nghiên cứu khoa học, sử dụng trong tuyển sinh đại học, hồ sơ thị thực và nhập cư, đăng ký học bổng, phát triển nghề nghiệp tại tổ chức quốc tế, doanh nghiệp đa quốc gia.

Hệ thống chứng chỉ Cambridge English được thiết kế theo Khung tham chiếu chung châu Âu về ngôn ngữ (CEFR), gồm các cấp độ từ A2 Key (trình độ A2), B1 Preliminary (trình độ B1), B2 First (trình độ B2), C1 Advanced (trình độ C1) đến C2 Proficiency (trình độ C2).

Các bài thi triển khai qua mạng lưới hơn 2.800 trung tâm khảo thí ủy quyền trên toàn thế giới, cùng hơn 50.000 trường học và đội ngũ giám khảo, giáo viên, chuyên gia giáo dục có đào tạo bài bản. Nhờ đó, người học tại Việt Nam có thể tiếp cận các kỳ thi chuẩn hóa với chất lượng đồng bộ trên phạm vi toàn cầu.

Thí sinh có thể tìm trung tâm khảo thí ủy quyền gần nhất thông qua công cụ tìm kiếm trên website của Cambridge. Việc đăng ký tại các trung tâm này giúp đảm bảo tham gia kỳ thi chính thống, tổ chức và giám sát theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Cambridge English là đơn vị phát triển và đồng sở hữu kỳ thi IELTS - bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh phục vụ giáo dục bậc cao và mục đích nhập cư. Là một bộ phận của Đại học Cambridge, đơn vị cung cấp nhiều chứng chỉ và bài thi tiếng Anh được công nhận rộng rãi, góp phần hỗ trợ người học nâng cao kỹ năng, tự tin giao tiếp và mở rộng cơ hội học tập, làm việc trên phạm vi toàn cầu.

Nhật Lệ