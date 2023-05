'Việt Nam còn nhiều tiềm năng cho ngành logistics'

Phó chủ tịch Tập đoàn BEST Inc. Kenny Wang kỳ vọng các đối tác trong nước tận dụng hiệu quả tài nguyên, đón đầu xu hướng phát triển năm 2023.

Ông Kenny Wang - Phó chủ tịch Tập đoàn BEST Inc. kiêm Tổng giám đốc BEST Global đã có buổi gặp mặt, làm việc với các đối tác nhượng quyền bưu cục và lãnh đạo BEST Express Việt Nam vào tháng 3 và 4 năm nay. Sau khi khảo sát thị trường, vị lãnh đạo khẳng định Việt Nam dù đang ở thời điểm bùng nổ của ngành, song vẫn còn nhiều tiềm năng để bứt phá và phát triển logistics.

Ông Kenny Wang - Phó chủ tịch Tập đoàn BEST Inc. kiêm Tổng giám đốc BEST Global. Ảnh: BEST Express

Theo ông Wang, Việt Nam có vị trí trung tâm châu Á - Thái Bình Dương, trên tuyến hàng hải quốc tế. Đường bờ biển dài có thể xây các cảng nước sâu là lợi thế giúp dải đất chữ S dễ dàng hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA)... Vị lãnh đạo BEST Inc. đánh giá đây là thị trường nhiều tiềm năng để phát triển ngành dịch vụ logistics.

Theo bảng xếp hạng Agility 2022, Việt Nam đứng thứ 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu. Tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) giai đoạn 2022-2027 dự báo đạt 5,5%. Ngoài ra, tốc độ phục hồi kinh tế nhanh chóng sau đại dịch cũng là yếu tố góp phần đưa ngành lên vị trí này.

Việt Nam cũng đang là một trong những quốc gia dẫn đầu ASEAN về số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, được Cơ quan Quản lý hoạt động hàng hải Mỹ (FMC) cấp phép. Đóng góp của ngành vào GDP hàng năm ở mức 4-5%. Riêng e-logistics (logistics điện tử) còn góp phần thúc đẩy toàn ngành tại Việt Nam cải thiện chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Hệ thống băng chuyền phân loại tự động hiện đại của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Phó chủ tịch Tập đoàn BEST Inc. cho rằng sự lên ngôi của các xu hướng vận chuyển, logistics và chuỗi cung ứng mới trong nền kinh tế số đã giúp Việt Nam trở thành thị trường mới nổi hút đầu tư. Đặc biệt, sự bùng nổ của thương mại điện tử với các "ông lớn" như Shopee, Lazada, Tiki... mang đến cơ hội để các tập đoàn đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng kho vận hiện đại, đồng hành cùng các doanh nghiệp phát triển chuỗi cung ứng.

Song song đó, các công ty logistics Việt cũng có những động thái chuyển mình, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, kho bãi hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ tự động hóa vào vận hành. Không chỉ giúp mở rộng thị phần hiệu quả, khoản đầu tư này còn góp phần gia tăng chuỗi giá trị toàn cầu.

"Để biến thị trường logistics từ tiềm năng thành hiện thực, các doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng, nền tảng công nghệ và lực lượng nhân sự để luôn bắt kịp nhịp điệu phát triển", ông Wang chia sẻ.

Ông Wang trong buổi làm việc cùng đội ngũ BEST Express Việt Nam. Ảnh: BEST Express

Từng gặp gỡ, làm việc với nhiều đối tác nhượng quyền bưu cục BEST Express tại Việt Nam, Tổng giám đốc BEST Express Global nhận thấy họ nhạy bén với mô hình kinh doanh mới, nhất là mảng nhượng quyền. Ông cũng đánh giá cao sự linh hoạt của các đối tác Việt Nam trong việc tiếp nhận, triển khai các ứng dụng công nghệ cao vào quản lý, vận hành.

"Nắm bắt thời cơ và chuẩn bị sẵn sàng là cách tận dụng hiệu quả cơ hội để phát triển. Giai đoạn kinh doanh ban đầu sẽ khó khăn song tôi tin các đối tác Việt Nam đủ khéo léo và nhanh nhạy để sớm giành được giành công", ông Wang chia sẻ.

Song song đó, ông cũng nhấn mạnh các đối tác nhượng quyền bưu cục cần chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh. Yêu cầu của khách hàng sẽ ngày càng cao. Các bưu cục buộc phải nâng cao nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu của họ.

Vị lãnh đạo cam kết Tập đoàn BEST Inc. sẽ luôn xem Việt Nam là thị trường trọng điểm đầu tư. Sắp tới, BEST Inc. và BEST Express Việt Nam sẽ có những chính sách mới giúp các đối tác nhượng quyền phát triển quy mô, chất lượng dịch vụ bưu cục trong phạm vi khu vực khai thác hiệu quả.

Cẩn Y