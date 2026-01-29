Việt Nam coi trọng vai trò, vị thế toàn cầu của EU

Thủ tướng hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu, cho hay Việt Nam coi trọng vai trò, vị thế của EU và mong muốn tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 29/1 hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, xem đây là dấu mốc lịch sử, thể hiện bước phát triển mới của quan hệ hai bên, đồng thời còn là thông điệp thúc đẩy xu thế hợp tác cho khu vực và thế giới, theo Bộ Ngoại giao.

Theo Thủ tướng, Việt Nam coi trọng vai trò và vị thế toàn cầu của EU, mong muốn tăng cường quan hệ với một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam về kinh tế, thương mại, đầu tư và tiên phong trong thúc đẩy phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, năng lượng sạch và thương mại tự do.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 29/1. Ảnh: Giang Huy

Hai bên sớm triển khai thực hiện Tuyên bố chung, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - EU đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, tận dụng lợi thế của nhau. Việt Nam tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp EU.

Thủ tướng đề nghị EU sớm cử đoàn thanh tra sang Việt Nam để có những đánh giá cụ thể, tính đến nỗ lực nghiêm túc và hiệu quả của Việt Nam trong phòng chống IUU cũng như quan hệ mới Đối tác Chiến lược Toàn diện, nhằm nhanh chóng gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU đối với thủy sản Việt Nam. Thủ tướng đồng thời đề nghị EU tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi mô hình phát triển nghề cá theo hướng hiện đại và bền vững.

Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trong ASEAN, ông Costa cho hay EU mong muốn cùng Việt Nam làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên tất cả lĩnh vực.

Hai lãnh đạo thống nhất phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA), sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). Hai bên khuyến khích, hỗ trợ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam - châu Âu kết nối hợp tác, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ EU.

Các bên cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, tự do hàng không và thượng tôn pháp luật ở Biển Đông cũng như tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến ông Costa tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đánh giá chuyến thăm lần này đã góp phần mở ra một khởi đầu tốt đẹp trong quan hệ hợp tác đầy triển vọng Việt Nam - EU.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ngày 29/1. Ảnh: TTXVN

Quốc hội luôn đóng vai trò tích cực trong việc hoàn thiện khung pháp lý, giám sát thực thi các cam kết quốc tế, trong đó có EVFTA và các thỏa thuận với EU. Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp EU đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu, cũng như với các quốc gia thành viên EU.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam kiên định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm của EU và cộng đồng quốc tế.

Hai lãnh đạo nhất trí cần đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu cũng như các nước thành viên. Các bên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện để đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, trong đó có việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.

Thanh Danh