Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác Việt - Trung trên các lĩnh vực.

Trong cuộc hội đàm sáng 4/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi về phương hướng và các biện pháp lớn để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt - Trung là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại, theo TTXVN.

Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ngày 4/9. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp; nâng cao hiệu quả giao lưu nghiên cứu lý luận; thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thực chất, với các lĩnh vực trọng tâm là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Việt - Trung cần đẩy nhanh kết nối giao thông chiến lược với ưu tiên là hợp tác đường sắt, nâng tầm đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại, giáo dục, du lịch phát triển cân bằng, bền vững.

Chủ tịch nước cũng mong muốn tăng cường tuyên truyền hữu nghị, tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân để người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu hơn về truyền thống hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Về vấn đề trên biển, Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực kiểm soát và xử lý tốt hơn bất đồng, đặt mình vào vị trí của nhau, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Đánh giá cao những đề xuất hợp tác của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước; triển khai tốt Phiên họp Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương và cơ chế đối thoại chiến lược 3+3.

Ông Tập cũng đề nghị hai bên sớm tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi, tiếp tục triển khai tốt các hoạt động trong Năm giao lưu nhân văn nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thực hiện tốt các dự án viện trợ về dân sinh, mang lại lợi ích thiết thực, cụ thể cho người dân hai nước.

Hai lãnh đạo cũng trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, nhất trí duy trì phối hợp, hợp tác trong các diễn đàn đa phương, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường đang trong chuyến công tác Trung Quốc ngày 2-4/9 theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các nước sáng 3/9 đã tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2008.

Năm 2023, hai nước ra tuyên bố chung về nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Về thương mại, năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia.

Ngọc Ánh