Việt Nam coi chống tội phạm mạng là ưu tiên chính sách an ninh quốc gia

Chủ tịch nước nhấn mạnh tội phạm mạng là hiểm họa toàn cầu và chống tội phạm mạng là ưu tiên trong chính sách an ninh quốc gia của Việt Nam.

Trong thông điệp được Bộ Ngoại giao công bố ngày 29/9 nhân dịp Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết loại hình tội phạm này không chỉ là thách thức của riêng một quốc gia trong kỷ nguyên số, mà còn là hiểm họa toàn cầu, đe dọa an ninh, ổn định chính trị, kinh tế và đời sống xã hội.

"Việt Nam luôn coi chống tội phạm mạng là một trong những ưu tiên trong chính sách an ninh quốc gia, đồng thời tích cực tham gia cùng cộng đồng quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng. Việt Nam nhận thức rõ, với đặc tính không biên giới của không gian mạng, muốn chống tội phạm mạng hiệu quả phải thông qua đoàn kết, hợp tác giữa các quốc gia và thượng tôn pháp luật", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Lương Cường đọc thông điệp nhân dịp Lễ mở ký Công ước LHQ tại Hà Nội Chủ tịch nước Lương Cường đọc thông điệp nhân dịp Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Video: BNG

Theo Chủ tịch nước, Công ước đặt ra khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo đảm các nước thành viên, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển và những nước dễ bị tổn thương, được hỗ trợ và nâng cao năng lực đối phó với loại tội phạm này.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng vào tháng 12/2024, cũng như tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội, là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ không gian mạng, tài sản chung của toàn nhân loại.

Việt Nam mong muốn sự kiện này không đơn thuần chỉ là thủ tục pháp lý, mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân, trở thành diễn đàn để thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên Hợp Quốc và hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng.

"Tôi tin tưởng rằng, với sự tham gia và cam kết của các quốc gia, Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội sẽ trở thành dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng và xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau", Chủ tịch nước cho biết.

Ông cũng thay mặt nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng cảm ơn các quốc gia, tổ chức quốc tế và bạn bè khắp năm châu đã luôn đồng hành, ủng hộ Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 23/9. Ảnh: TTXVN

Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" sẽ được tổ chức ngày 25-26/10 tại Hà Nội

Đây là lần đầu tiên một địa danh Việt Nam được gắn với điều ước đa phương toàn cầu liên quan đến lĩnh vực được cộng đồng quốc tế rất quan tâm, đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đối ngoại đa phương của Việt Nam và quan hệ đối tác Việt Nam - Liên Hợp Quốc.

Công ước Hà Nội gồm 9 chương, 71 điều, là kết quả của gần 5 năm thương lượng liên tục và kéo dài giữa các quốc gia thành viên, nhằm xây dựng một khuôn khổ pháp lý đa phương toàn diện để đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Tội phạm mạng gia tăng cả về quy mô, mức độ phức tạp và phạm vi tác động đã gây thiệt hại cho kinh tế thế giới khoảng 8.000 tỷ USD trong năm 2023 và dự báo lên đến 10.500 tỷ vào năm 2025, lớn hơn GDP của hầu hết các nền kinh tế lớn nhất toàn cầu.

Phạm Giang