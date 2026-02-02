Việt Nam có thêm 3 tỷ phú USD

Hai lãnh đạo của Vingroup và Chủ tịch VPBank được Forbes ghi nhận vào danh sách tỷ phú thế giới, nâng tổng số đại diện của Việt Nam lên 8 người.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Việt Nam có thêm 3 người được công nhận có tài sản vượt 1 tỷ USD, là bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng.

Bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng cùng ông Ngô Chí Dũng trong bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực. Ảnh: Forbes.

Bà Phạm Thu Hương, người sở hữu khối tài sản 2,2 tỷ USD, hiện là Phó chủ tịch Vingroup. Bà là vợ của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vingroup và là một trong những người sáng lập tập đoàn này. Nữ doanh nhân sinh năm 1969, có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraina. Bà trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn tập đoàn.

Một lãnh đạo khác của Vingroup là bà Phạm Thúy Hằng cũng lọt vào danh sách tỷ phú với tài sản 1,5 tỷ USD. Bà Hằng là em gái bà Hương, hiện giữ chức Phó chủ tịch tập đoàn.

Nữ tỷ phú sinh năm 1974, tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Nga, Đại học Hà Nội (trước đây là Đại học Ngoại ngữ Hà Nội). Hiện bà nắm giữ khoảng 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn.

Còn ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là tỷ phú USD thứ 3 được lọt vào danh sách của Forbes lần này. Ông Dũng sinh năm 1968, tốt nghiệp Đại học Thăm dò địa chất Moscow và Tiến sĩ Kinh tế tại Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga. Ông đang nắm giữ hơn 328 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,14%. Khối tài sản của Chủ tịch VPBank là 1,1 tỷ USD, theo Forbes.

Ba tỷ phú tỷ USD mới của Việt Nam, từ trái qua: bà Phạm Thu Hương, ông Ngô Chí Dũng và bà Phạm Thúy Hằng. Ảnh: Trọng Hiếu

Như vậy, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú USD. Người giàu nhất Việt Nam hiện vẫn là ông Phạm Nhật Vượng, với khối tài sản 21,1 tỷ USD. Tuy nhiên, số tiền doanh nhân này nắm giữ đã giảm hơn 7 tỷ USD so với cuối năm ngoái.

Tài sản của các tỷ phú Việt khác như Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long và ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank cũng đi xuống so với cuối năm ngoái. Các tỷ phú Việt ghi nhận tài sản giảm so với cuối năm ngoái do cổ phiếu họ đang nắm giữ đi xuống. Đơn cử, mã VIC và VJC cùng "mất" khoảng 23% thị giá, HPG và TCB cũng hạ vài phần trăm

Trong khi đó, tài sản của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang có thêm 100 triệu USD, nhờ mã MSN tăng khoảng 7% từ đầu năm.

Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người này nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra, họ cũng đánh giá nhiều tài sản khác của các tỷ phú khi xếp hạng, gồm sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...

Trọng Hiếu