'Việt Nam có thể là cứ điểm trung tâm dữ liệu khu vực'









Lãnh đạo Schneider Electric khu vực Đông Á nhấn mạnh vai trò của các trung tâm dữ liệu trong việc thiết lập cơ sở hạ tầng số, tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng và số hóa đang ảnh hưởng toàn cầu, việc đảm bảo nguồn năng lượng ổn định, bền vững cho các trung tâm dữ liệu ngày càng quan trọng. Việt Nam với nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, có thể thu hút đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu. Song song, Việt Nam cần giải bài toán về nguồn cung ứng điện sạch, chuyển đổi năng lượng để đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

Ông Pang XingJian nói về hạ tầng số tại buổi tạo đàm trong khuôn khổ Innovation Day Hà Nội 2025.

- Vai trò của trung tâm dữ liệu là gì? Vì sao năng lượng trở thành bài toán cấp thiết? - Trung tâm dữ liệu (TTDL) là nơi lưu trữ và xử lý thông tin, cần thiết cho các mô hình AI tạo sinh. Với tốc độ chuyển đổi số nhanh chóng, trung tâm dữ liệu đang là trái tim của nền kinh tế số, không có trung tâm dữ liệu sẽ không thể phát triển AI. Một ứng dụng AI quen thuộc là ChatGPT. Mỗi truy vấn từ ứng dụng này tiêu tốn năng lượng nhiều hơn hàng chục lần so với tìm kiếm Google. Ví dụ này minh chứng cho tầm quan trọng của bài toán năng lượng cho trung tâm dữ liệu, vì đảm bảo năng lượng quyết định sự phát triển của AI. Trung tâm dữ liệu tiêu thụ điện lớn và yêu cầu chất lượng điện ổn định. Giá điện cạnh tranh và nguồn điện sạch, ổn định, hạ tầng Internet tốc độ cao... là những yếu tố các quốc gia hoặc các địa phương thu hút đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu từ các nhà đầu tư toàn cầu.

- Vì sao cần sử dụng năng lượng bền vững cho trung tâm dữ liệu? Nhiều chính phủ và doanh nghiệp đặt mục tiêu NetZero vào năm 2040-2060. Trong khi các trung tâm dữ liệu là các đơn vị tiêu thụ điện năng cực lớn hiện tại và cả trong tương lai. Do đó, các trung tâm dữ liệu phải tăng tỷ lệ sử dụng điện từ năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió để đạt mục tiêu này. Nếu các quốc gia vẫn sử dụng tỷ trọng điện từ nguồn nhiên liệu hóa thạch than đá, dầu diesel thì sẽ rất khó đạt mục tiêu giảm phát thải. Trung tâm dữ liệu hiện đại tiêu thụ lượng điện năng khổng lồ do xu hướng bùng nổ sử dụng AI hiện nay. Trước đây, một tủ máy (rack) AI tốn khoảng 4-10 kW, nhưng con số này đã tăng vọt lên 100-200 kW mỗi rack. Các trung tâm dữ liệu AI hiện đại có mức tiêu thụ điện lên đến hàng trăm megawatt (1 mW = 1.000 kW), thậm chí gigawat (1 GW = 1.000 kW), thay vì chỉ vài chục mW như trước kia. Do đó, nguồn cung cấp không thể phụ thuộc hoàn toàn vào nhà máy nhiệt điện dùng năng lượng hóa thạch truyền thống vì gây ô nhiễm không khí và phát thải carbon nhiều hơn. Đồng thời, cần tối ưu hóa sử dụng năng lượng từ khâu thiết kế đến quản lý trung tâm dữ liệu thông minh để tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng trong các trung tâm dữ liệu. Điều thú vị nằm việc chip AI là nguồn tiêu thụ điện lớn nhưng AI sẽ được ứng dụng để tối ưu hóa sử dụng năng lượng. Cần lưu ý, một trung tâm dữ liệu có thể tiêu thụ lượng điện bằng 300.000 hộ gia đình, nên nếu dùng công nghệ tiên tiến để tiết kiệm được 10-15% lượng điện tiêu thụ ở trung tâm dữ liệu thì đó cũng là một con số khổng lồ.

Các giải pháp của Schneider Electric tại Innovation Day Hà Nội 2025.

- Việt Nam gặp lợi thế và thách thức nào trong phát triển hạ tầng số sẵn sàng cho AI? Cần làm gì để thu hút các công ty công nghệ lớn xây dựng trung tâm dữ liệu? - Tôi và nhiều nhà đầu tư tin rằng Việt Nam có thể trở thành cứ điểm của trung tâm dữ liệu trong khu vực Đông Nam Á. Chính phủ đang có nhiều quy định về lưu trữ và bảo vệ dữ liệu, thúc đẩy xây dựng trung tâm dữ liệu trong nước. Kinh tế Việt Nam khởi sắc trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng GDP nhanh hàng đầu khu vực, thị trường hơn 100 triệu dân, mức sống đang ngày được nâng cao. Các chỉ số này cho thấy Việt Nam là thị trường hứa hẹn cho các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ toàn cầu. Mặc dù đi sau một số quốc gia trong khu vực như Singapore, Malaysia và Indonesia, Việt Nam có chính sách số hóa quyết liệt của Chính phủ, các chính sách thu hút đầu tư công nghệ cao. Việt Nam cũng có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, nguồn nước sạch và quỹ đất còn tương đối dồi dào, cùng chi phí xây dựng trung tâm dữ liệu thuộc nhóm thấp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chỉ xếp sau Đài Loan. Nếu Việt Nam có thể cung ứng điện với giá tốt, có nguồn điện tái tạo dồi dào, ổn định và chính phủ có chính sách thu hút đầu tư đủ tốt thì các hãng công nghệ sẽ tính đến chuyện xây dựng trung tâm dữ liệu ở Việt Nam và cung cấp dịch vụ cho thị trường toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tận dụng những thế mạnh trên. Tôi cho rằng năng lượng sạch, quỹ đất, hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực là những yếu tố quan trọng cần được chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, cần có những tiêu chuẩn về năng lượng để khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng năng lượng sạch và hiệu quả, hạn chế công nghệ lạc hậu.

Với danh mục sản phẩm, phần mềm và dịch vụ toàn diện, Schneider Electric mang đến giải pháp cho doanh nghiệp ở mọi giai đoạn của hành trình bền vững.

- Schneider Electric đang giúp các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam "xanh hóa" như thế nào? Đâu là điểm khác biệt trong mô hình giải pháp của tập đoàn? - Schneider Electric hợp tác với các công ty điện lực tại Việt Nam để phát triển lưới điện kỹ thuật số, tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện cung cấp cho trung tâm dữ liệu. Chúng tôi xác định địa điểm có đủ nguồn cung năng lượng, cung cấp cho khách hàng danh mục "trọn gói", từ thiết bị điện trung thế, hạ thế, hệ thống điện không gián đoạn (UPS), các phần mềm hỗ trợ thu thập, tổng hợp, lưu trữ và phân tích dữ liệu, đến công nghệ làm mát bằng chất lỏng hoặc không khí. Ngoài ra, chúng tôi có giải pháp tổng thể từ phần cứng đến phần mềm, với cách tiếp cận "từ lưới điện đến chip, từ chip đến hệ thống làm mát". Đây là một trong những điểm khác biệt của Schneider Electric. Các giải pháp này không chỉ tối ưu bên trong trung tâm dữ liệu, mà còn đảm bảo toàn bộ chuỗi cung ứng điện và phần mềm quản lý hoạt động hài hòa, hiệu quả và quy mô. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn mua bán điện, giúp trung tâm dữ liệu ký hợp đồng mua điện từ nhà máy điện mặt trời, điện gió trực tiếp, như vậy sẽ xanh hóa từ nguồn. Một điểm khác biệt nữa của Schneider Electric là năng lực xây dựng và phát triển hệ sinh thái đối tác toàn diện. Việc hợp tác với NVIDIA thiết kế trung tâm dữ liệu AI tham chiếu là minh chứng cho cách Schneider Electric thúc đẩy toàn ngành thông qua năng lực kết nối.

- Tầm nhìn của Schneider Electric tại Việt Nam trong 5 năm tới như thế nào? - Với hoạt động kinh doanh và các giải pháp kỹ thuật, bao gồm phát triển trung tâm dữ liệu, Schneider Electric hy vọng hệ sinh thái khách hàng và đối tác của mình có thể thực sự đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những năm tới, thậm chí vài thập kỷ tới. Với tư cách là lãnh đạo khu vực Đông Á của Schneider Electric, cùng với đội ngũ tại đây, tất cả chúng tôi cam kết sẵn sàng đồng hành cùng các bên trên tinh thần đồng chí hướng, vì sự phát triển của Việt Nam cũng như toàn khu vực. Chúng tôi tin rằng sự đầu tư, phát triển và chuyển mình của Việt Nam sẽ đem lại rất nhiều lợi ích kinh tế cho đất nước. Đối với các quốc gia châu Á khác, chúng tôi cũng tin tưởng rằng sức bền toàn diện chắc chắn sẽ thúc đẩy thế kỷ tiếp theo trở thành thế kỷ của châu Á.