Việt Nam có nhà hàng chay vào top thế giới

TP HCM là nơi duy nhất của Việt Nam có nhà hàng chay nằm trong top 25 nhà hàng chay tốt nhất thế giới do du khách của Tripadvisor bình chọn.

Nhà hàng Hum lọt danh sách Traveler's Choice Best of the Best Restaurant, danh mục nhà hàng có thực đơn thân thiện với thực khách ăn chay. Đây là một trong 5 hạng mục thuộc giải thưởng thường niên Travelers’ Choice Best of the Best do du khách của Tripadvisor trên toàn thế giới bình chọn dựa vào trải nghiệm thực tế và phản hồi trên trang web. Năm 2021, nhà hàng cũng được vinh danh ở hạng mục này.

Không gian nhà hàng ở chi nhánh quận 3, TP HCM. Ảnh: Tripadvisor

Tripadvisor nhận xét nhà hàng có thiết kế trang nhã, bầu không khí ấm cúng. Nhà hàng phục vụ các món lành mạnh, chế biến từ rau, củ, quả tươi. Ngoài món ăn Việt Nam, thực khách còn có thể tìm thấy một số món đặc trưng của các nước châu Á được biến tấu lại. Nhà hàng có 3 chi nhánh tại quận 3 và quận 2. Mức giá từ 120.000 đồng một món.

Ngoài Việt Nam, danh sách 25 nhà hàng chay hàng đầu thế giới còn có một số đơn vị đến từ các quốc gia như Peru, Tây Ban Nha, Nga hay Hy Lạp. Chia Vegan ở Peru là nhà hàng chay tốt nhất thế giới, đứng thứ hai là Blu Bar của Tây Ban Nha và thứ ba là Time Traveller ở Ấn Độ.

Giải thưởng về nhà hàng của Tripadvisor có 7 danh mục, gồm fine dining (nhà hàng sang trọng), everyday eats (nhà hàng phục vụ những món ăn hàng ngày với mức giá phải chăng), hidden gems (nhà hàng ngon nhưng ít người biết), vegetarian (nhà hàng có thực đơn thân thiện với người ăn chay), family-friendly (nhà hàng có không gian phù hợp cho gia đình), date night (nhà hàng phù hợp cho buổi tối hẹn hò), quick bites (nhà hàng phục vụ món nhanh, không cần đặt trước).

Vân Khanh