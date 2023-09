Việt Nam có Hiệp hội An ninh mạng quốc gia

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia được thành lập nhằm đối phó với tình hình vi phạm an ninh mạng trong nước và thế giới.

Chiều 8/9, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Trước đó, ngày 8/5, Hiệp hội đã nhận quyết định cho phép thành lập của Bộ Nội vụ. Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Công an, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội. Phó Chủ tịch thường trực là Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an. Tổng thư ký là Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Trưởng phòng - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an, cho biết Hiệp hội ra đời giữa bối cảnh vấn đề vi phạm an ninh mạng tại Việt Nam và thế giới diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng ghi nhận hơn 16 triệu cảnh báo tấn công mạng, cao hơn nhiều so với 2022. Mục tiêu tấn công đa phần là hệ thống thông tin của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế mũi nhọn.

Ngoài ra, tội phạm mạng cũng sử dụng nhiều hình thức lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại lớn cho người dân. Hơn 9 tháng qua, Bộ Công an đã xử lý gần 800 vụ với tổng số tiền thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, các sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm nhưng thu hút lượng lớn người tham gia, số tiền giao dịch cũng đạt hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi tháng.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: Việt Hùng

Theo Bộ trưởng, các đơn vị trong nước vẫn chưa tự chủ về công nghệ, còn phải lệ thuộc vào nước ngoài, nhất là trong các trường hợp khẩn cấp, phải xử lý vấn đề về an ninh mạng quốc gia. Từ đó dẫn đến nguy cơ bị tấn công mạng, khủng bố phá hoại hạ tầng trọng yếu, hoạt động gián điệp chiếm dụng thông tin bí mật của Nhà nước. Một số trường hợp, kẻ xấu cũng lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, hạ uy tín của lãnh đạo Đảng hoặc kích động biểu tình, chống phá.

Trước thực tế này, ông Tô Lâm cho rằng trong thời gian tới sẽ có những cuộc chuyển dịch lớn, từ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ sang chủ quyền mạng, từ kiểm soát lãnh thổ sang kiểm soát không gian mạng, từ gia công phần mềm sang làm chủ dịch vụ. Do đó, Việt Nam cần sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cũng như Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Hiệp hội sẽ đóng vai trò như "tấm khiên" bảo vệ an ninh, lợi ích, chủ quyền của Việt Nam trên không gian mạng.

"Hiệp hội sẽ kiến tạo nền an ninh mạng Việt Nam, hình thành thị trường an ninh mạng có giá trị cao trên bản đồ quốc tế, tạo các tập đoàn, công ty về an ninh mạng mạnh, được thế giới công nhận", ông Lâm nói.

Theo chương trình công tác, Hiệp hội sẽ tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, kỹ năng an ninh mạng; tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Hiệp hội cũng sẽ tham gia chương trình, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo các đề nghị về an ninh mạng; tăng cường hợp tác quốc tế liên quan đến an ninh mạng.

Hoàng Giang