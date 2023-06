Việt Nam có hãng bay vào top 100 tốt nhất thế giới 2023

Skytrax xếp Vietnam Airlines đứng thứ 44 trong danh sách 100 hãng bay tốt nhất thế giới, tăng bốn bậc so với 2022.

Thông tin được công bố tại lễ trao giải "The 2023 World Airline Awards" (Giải thưởng Hàng không Thế giới 2023) của Skytrax ngày 20/6 ở Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ ở Paris, Pháp. Vietnam Airlines, đại diện duy nhất đến từ Việt Nam, được vinh danh ở hạng mục 100 hãng bay tốt nhất và đứng thứ 44, tăng bốn bậc so 2022 và 12 bậc so 2019.

Một tàu bay thân rộng của Vietnam Airlines. Ảnh:VNA

Top 10 hãng hàng không tốt nhất thế giới gồm: Singapore Airlines, Qatar Airways, ANA All Nippon Airways, Emirates, Japan Airlines, Turkish Airlines, Air France, Cathay Pacific, EVA Air, Korean Air. 8 hãng trong top 10 đều là các đại diện đến từ châu Á.

Năm 2023 là lần thứ năm Singapore Airlines (SIA) đoạt giải "Hãng bay tốt nhất thế giới" trong lịch sử 23 năm trao giải của Skytrax, giải thưởng được mệnh danh là "Oscar của hãng hàng không". Goh Choon Phong, CEO SIA cho biết giải thưởng là minh chứng cho "tinh thần bất khuất của nhân viên, những người làm việc không mệt mỏi và đạt được nhiều thành tựu".

World Airline Awards (Giải thưởng Hàng không Thế giới) là giải thưởng thường niên của tổ chức xếp hạng vận tải hàng không quốc tế Skytrax. Giải thưởng bắt đầu được trao từ 1999 và được giới thiệu là "hoàn toàn độc lập, vô tư". Chi phí khảo sát ý kiến từ hành khách, chuyên gia và tổ chức sự kiện do Skytrax chi trả, không bị tác động bởi các hãng hàng không.

Khảo sát được tiến hành trực tuyến từ tháng 9/2022 đến 5/2023, bằng các ngôn ngữ Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Nhật và Trung Quốc. Hành khách tham gia bình chọn đến từ hơn 100 quốc gia. Khảo sát được sàng lọc để xác định địa chỉ IP của từng phiếu bầu, thông tin người dùng đồng thời xóa các phiếu trùng lặp, đáng ngờ hoặc không hợp lệ để đưa ra kết quả chính xác nhất. Hơn 300 hãng hàng không được vinh danh tại hơn 80 hạng mục.

Anh Minh (Theo Skytrax)