Việt Nam có hai đề cử giải thưởng futsal thế giới

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam và HLV Nguyễn Đình Hoàng cùng được đề cử tại giải thưởng uy tín của tạp chí Futsal Planet.

Futsal Planet là tạp chí hàng đầu về bóng đá trong nhà, trao các giải thưởng thường niên từ năm 2000. Do FIFA không trao những giải thưởng riêng cho futsal, hệ thống của tạp chí này được ví như giải thưởng Quả Bóng Vàng trong bóng đá 5 người.

Tuyển futsal nữ Việt Nam mừng chiến thắng 5-0 trước Indonesia để giành HC vàng SEA Games 33 tại Bangkok, Thái Lan ngày 18/12/2025. Ảnh: Đông Huyền

Cuối năm 2025, Futsal Planet đã công bố đề cử cho các hạng mục giải thưởng lần này. Ở hạng đội tuyển nữ hay nhất thế giới, có sáu đề cử gồm Colombia, Nhật Bản, Morocco, Ba Lan, Thái Lan và Việt Nam.

Ở hạng HLV đội tuyển nữ hay nhất thế giới, ông Nguyễn Đình Hoàng nằm trong danh sách sáu đề cử, bên cạnh Claudia Pons Xandri (Tây Ban Nha), Luis Miguel Jeronimo da Conceicao (Bồ Đào Nha), Silvio Nicolas Noriega (Argentina), Thanatorn Santanaprasit (Thái Lan) và Adil Sayeh (Morocco).

Trong năm 2025, tuyển futsal nữ chơi 11 trận chính thức, thắng 8, hòa hai và chỉ thua một trận. Đoàn quân Nguyễn Đình Hoàng vào tứ kết giải futsal châu Á tại Trung Quốc, chỉ thua Nhật Bản và không giành quyền dự futsal World Cup nữ 2025. Còn ở SEA Games, đội toàn thắng bốn trận để lần đầu đoạt HC vàng. Kết quả giúp đội vươn lên đứng thứ 11 FIFA.

Thành phần đội futsal nữ có vài cầu thủ chuyển sang từ bóng đá, như tiền vệ Trần Thị Thùy Trang hay tiền đạo Trần Thị Thu Xuân.

Việt Nam chưa từng có cầu thủ thắng một giải thưởng nào của tạp chí này. Trước đây, thủ môn Hồ Văn Ý từng được đề cử thủ thành hay nhất năm 2021, nhưng chỉ đứng thứ 10 chung cuộc.

Kết quả giải thưởng năm 2025 sẽ được công bố ngày 7/1/2026.

Hoàng An