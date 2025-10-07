Việt Nam có gần 11 triệu tài khoản chứng khoán trước nâng hạng

Việt Nam có 10,99 triệu tài khoản chứng khoán, hoàn thành mục tiêu Chính phủ đặt ra sớm 5 năm và ngay trước thềm FTSE Russell công bố kết quả đánh giá thị trường.

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 9, thị trường có thêm 290.000 tài khoản mới, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 8/2025. Lũy kế từ đầu năm, nhà đầu tư mở mới 1,74 triệu tài khoản.

Tổng số tài khoản chứng khoán đạt gần 11 triệu đơn vị, trong đó nhà đầu tư cá nhân chiếm 99,4%, áp đảo so với tổ chức trong và ngoài nước. Theo đề án của Chính phủ, thị trường đặt mục tiêu có 11 triệu tài khoản vào 2030, tập trung phát triển nhà đầu tư tổ chức, chuyên nghiệp và thu hút sự tham gia của khối ngoại.

Như vậy, mốc 11 triệu tài khoản của Chính phủ được hoàn thành sớm 5 năm và đạt được ngay trước thềm FTSE Russell - tổ chức chuyên cung cấp chỉ số, dữ liệu, phân tích thị trường chứng khoán toàn cầu - công bố kết quả đánh giá thị trường. Dự kiến kết quả này được công bố rạng sáng 8/10 (giờ Việt Nam).

Số lượng tài khoản chứng khoán tiếp tục tăng trong tháng 9 dù thị trường đứt chuỗi 4 tháng đi lên liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/9, VN-Index - chỉ số đại diện cho sàn giao dịch TP HCM - ở mức 1.661 điểm, giảm 21 điểm, tương đương 1,2% so với đầu tháng. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn trên 1.600 điểm, vùng cao nhất trong lịch sử. Theo thống kê của Chứng khoán MB (MBS), thanh khoản tháng 9 giảm 32% so với tháng trước, còn 37.600 tỷ đồng.

MBS nhận định chứng khoán bước vào tháng 10 với hai thông tin quan trọng, gồm kết quả nâng hạng thị trường và dữ liệu kinh tế quý III. Theo số liệu của Cục thống kê, GDP quý III ước tăng 8,23% so với cùng kỳ 2024. Như vậy, ba quý đầu năm, chỉ số này tăng 7,85% cùng kỳ năm trước.

"Nếu kết quả kinh tế và thông tin nâng hạng đều tích cực, VN-Index có thể bứt phá khỏi vùng tích lũy hơn một tháng qua, vượt 1.700 điểm và mở rộng xu hướng đi lên", MBS nhận định.

Việt Nam đang trong danh sách theo dõi và được FTSE Russell đánh giá có khả năng được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp, ngay năm nay. Nhiều nhóm phân tích trong nước nhận định nâng hạng thị trường là yếu tố hỗ trợ đà tăng của VN-Index những tháng cuối năm. Sự kiện này cũng mở cánh cửa cho dòng vốn đầu tư nước ngoài chảy mạnh vào chứng khoán Việt Nam.

Ước tính của Chứng khoán VPBank (VPBankS) cho thấy, dòng vốn đổ về thường cao gấp 5-7 lần bình quân giai đoạn trước khi được nâng hạng, tức khoảng 3-7 tỷ USD khi quyết định nâng hạng có hiệu lực. Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Vietcap cho rằng con số có thể dao động 6-8 tỷ USD.

Tuy nhiên, Chứng khoán MB cho rằng trường hợp thông tin nâng hạng không đạt kỳ vọng, dòng vốn đầu cơ trong nước có thể rút ra. Điều này có thể khiến VN-Index giảm xuống dưới vùng 1.600 điểm và kiểm định lại vùng hỗ trợ trung hạn quanh 1.550 điểm. Ngoài ra, nhóm phân tích còn nhận định mặt bằng lãi suất thấp, tiến độ giải ngân đầu tư công cao và khung pháp lý ngành năng lượng hoàn thiện đang mở ra cơ hội cho các nhóm ngân hàng, đầu tư công, bất động sản và năng lượng.

Trọng Hiếu