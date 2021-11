Việt Nam có 2 doanh nghiệp đăng ký thi 'gạo ngon nhất thế giới'

Giám đốc phát triển kinh doanh của The World's Best Rice (TRT) tại Việt Nam cho biết có 2 doanh nghiệp Việt đăng ký cuộc thi gạo ngon nhất thế giới và đã gửi mẫu.

Năm nay, cuộc thi gạo ngon nhất thế giới (The World's Best Rice) sẽ diễn ra từ 7-9/12 tại Dubai.

Bà Phan Mai Hương, Giám đốc phát triển kinh doanh của The World's Best Rice (TRT) tại Việt Nam cho hay đã nhận được 3 mẫu gạo của doanh nghiệp Việt và gửi cho ban tổ chức xem xét để chấp thuận. "3 mẫu này do doanh nghiệp trực tiếp gửi cách đây vài hôm chứ không thông qua bất kỳ tổ chức nào", bà Hương chia sẻ.

Theo bà Hương, những năm trước, các mẫu gạo của doanh nghiệp được gửi đi thông qua Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Năm nay, không thấy hiệp hội này đăng ký và gửi mẫu. Nguyên nhân có thể do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên không thể tổ chức các cuộc thi trong nước.

Gạo ST25 - loại gạo đoạt giải ngon nhất thế giới năm 2019 được bán ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Dù đã gửi mẫu, bà Mai Hương cho biết đến thời điểm này, TRT Việt Nam vẫn đang chờ trụ sở ở Mỹ ra quyết định cuối cùng về danh sách các nước tham gia cuộc thi năm nay.

"Chúng tôi đã nỗ lực để Việt Nam có thể tham gia cuộc thi lần này. Là đại diện TRT nhưng cũng là người Việt, tôi hy vọng gạo của nước mình không mất quyền dự thi The World's Best Rice năm nay", bà Hương nói và cho biết.

Trước đó hồi tháng 5, ban tổ chức cuộc thi đã cảnh báo Việt Nam có thể mất quyền dự thi do nhiều công ty tự ý gắn mác "gạo ngon nhất thế giới" trên sản phẩm bán ra thị trường. Đây là hành vi sử dụng bất hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ và các quy định biểu trưng của giải thưởng "gạo ngon nhất thế giới".

Đại diện TRT Việt Nam cho biết, qua điều tra phát hiện không chỉ doanh nghiệp nhỏ mà cả doanh nghiệp lớn tại Việt Nam "vô tư" sử dụng thương hiệu và danh xưng nói trên của TRT trên bao bì gạo của họ để kinh doanh. Khi TRT Việt Nam liên hệ với các đơn vị này chỉ nhận được những phản ứng tiêu cực, thậm chí là phớt lờ cảnh báo.

Hơn nữa, khi ban tổ chức mua các loại gạo này về để kiểm tra thì phát hiện nhiều loại không phải là ST25. Đây không chỉ vi phạm quy định của TRT mà họ còn lừa dối người tiêu dùng. Do đó, bà Hương đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam cần quyết liệt vào cuộc để giữ gìn thương hiệu và uy tín của gạo ngon Việt Nam.

Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới là sự kiện thường niên quốc tế được The Rice Trader tại Mỹ đứng ra tổ chức lần đầu năm 2009 với mục tiêu tìm hướng đi và xu hướng cho thị trường lúa gạo.

Năm 2019, tại Hội nghị gạo thế giới TRT thường niên lần thứ 11 tại Philippines, lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đã giành được giải thưởng này với loại gạo ST25. Việt Nam cũng đứng ở vị trí thứ hai tại cuộc thi tổ chức năm 2020.

Thi Hà