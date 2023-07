Việt Nam chung bảng hai đội Đông Nam Á ở vòng loại World Cup 2026

Kuala LumpurViệt Nam nằm cùng bảng Philippines, Iraq và đội thắng cặp Indonesia - Brunei theo kết quả bốc thăm chiều 27/7.

HLV Troussier chỉ đạo các cầu thủ Việt Nam tập luyện ở SEA Games 32, hồi tháng 5/2023 tại Campuchia. Ảnh: Lâm Thỏa

Căn cứ theo bảng thứ tự FIFA, AFC xếp Việt Nam vào nhóm hai trong số 46 đội tham gia bốc thăm và là đội Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở hai nhóm đầu. Do đó, khả năng thầy trò HLV Philippe Troussier chạm trán các đối thủ cùng khu vực là rất cao.

Lá thăm từ tay phó tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Shin Man Gill đưa Việt Nam vào bảng F. Trước đó, bảng này đã có Philippines (nhóm ba) và đội thắng cặp play-off giữa Indonesia và Brunei (nhóm bốn). Đội nhóm một được xếp vào bảng này là Iraq. Đây có thể xem là bảng dễ cho Việt Nam khi tránh được những đội mạnh ở nhóm một và gặp hai đối thủ quen thuộc cùng khu vực Đông Nam Á.

Ở bảng C, do nằm ở nhóm ba, Thái Lan đụng độ Hàn Quốc, Trung Quốc và đội thắng cặp Singapore - Guam. Do Hàn Quốc có đẳng cấp vượt trội, tấm vé đi tiếp còn lại ở bảng này nhiều khả năng là cuộc cạnh tranh giữa Thái Lan và Trung Quốc.

Tại World Cup 2026, FIFA đã nâng số đội tham dự VCK lên 48 đội, trong đó châu Á có 8,5 suất. Do vậy, AFC cũng đã thực hiện một số thay đổi đối với thể thức vòng loại. Theo đó, vòng loại FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ gồm bốn vòng, trong đó hai vòng đầu tiên cũng là Vòng loại Asian Cup 2027.

Vòng 1 gồm 20 đội tuyển có thứ tự thấp nhất trong tổng số 46 đội tuyển của châu Á căn cứ theo bảng FIFA tháng 7/2023. 20 đội được chia thành 10 cặp, thi đấu một trận sân nhà và một trận sân khách lần lượt vào ngày 12 và 17/10/2023. 10 đội thắng tại vòng 1 sẽ đi tiếp vào vòng 2.

AFC tiến hành bốc thăm vòng 1 vào 13h giờ hôm nay và đã xác định 10 cặp đấu, gồm: Afghanistan - Mông Cổ, Maldives - Bangladesh, Singapore - Guam, Yemen - Sri Lanka, Myanmar - Macau, Campuchia - Pakistan, Đài Bắc Trung Hoa - Timor Leste, Indonesia - Brunei, Hong Kong - Bhutan và Nepal - Lào.

Kết quả bốc thăm vòng 1, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Ảnh: Asean Football

Vòng 2 gồm 36 đội tuyển, trong đó có top 26 đội tuyển của châu Á theo bảng FIFA tháng 7/2023 và 10 đội thắng tại vòng 1. Việt Nam đang xếp thứ 15 châu Á nên sẽ bắt đầu tham dự từ vòng đấu này.

36 đội được chia vào chín bảng mỗi bảng bốn đội, thi đấu vòng tròn hai lượt (sân nhà – sân khách) từ tháng 11/2023 đến tháng 6/2024 tính điểm xếp thứ tự. Đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng 3 (tổng cộng 18 đội), đồng thời giành suất trực tiếp tham dự VCK Asian Cup 2027. 18 đội còn lại sẽ vào thẳng vòng loại thứ ba (cũng là vòng loại cuối cùng) của Asian Cup 2027.

Top 15 đội tuyển châu Á, theo xếp hạng của FIFA tháng 7/2023.

Lễ bốc thăm vòng 3 World Cup 2026 - khu vực châu Á sẽ được tổ chức vào năm 2024. 18 đội chiến thắng tại vòng 2 sẽ được chia vào ba bảng mỗi bảng sáu đội thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm trên sân nhà - sân khách. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026, các đội xếp thứ ba và thứ tư (tổng cộng sáu đội) giành quyền vào Vòng 4 hay còn được gọi là Vòng play-off châu Á.

Sáu đội tại vòng play-off châu Á được chia vào hai bảng, mỗi bảng ba đội, sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm tại địa điểm tập trung. Hai đội xếp thứ nhất sẽ giành quyền tham dự World Cup 2026, trong khi các đội đứng thứ hai từ cả hai bảng sẽ thi đấu loại trực tiếp theo thể thức sân nhà và sân khách để xác định đội sẽ thi đấu trận play-off liên lục địa.

